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  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать

Больше не доступен

Philips Avent ultra airпустышка

SCF080/06

4.8
| (157) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Позволяет коже малыша дышать
Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Огромные отверстия для комфортного ношения пустышки

Позволяет коже малыша дышать

  • Позволяет коже малыша дышать

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

  • 0–6 мес.

Позволяет коже малыша дышать

Позволяет коже малыша дышать

Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

Любят дети по всему миру*

Любят дети по всему миру*

Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

157

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Супер пустышка.

Нам очень нравится эта пустышка. Малыш в восторге. Первая пустышка, которую мы взяли и попали в точку. Купили также ещё 2 шт других фирм, там малой на отказ от них сразу. А этой всегда рад. Рекомендую.

Плюсы

Удобная, красивый дизайн, малышу подошла.

Минусы

Не заметили.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air

04/10/2019

Україна

Україна

Удобная форма,приятный материал,красивый дизайн

Хочу поделится своим опытом использования пустышки Phillips ultra air. Начну с того,что с самого рождения дочь категорически отказывалась от пустышки (у нас уже целая коллекция насобиралась разных производителей, форм и материалов), любая попытка дать ей соску заканчивалась плачем. Но в 1,5 - 2 месяца дочь активно начала совать в рот пальчики и кулачки, что и побудило меня снова попробовать дать ей пустышку. Как раз в этот момент мне и попала в руки пустышка Phillips ultra air, не знаю совпадение это или нет, но её дочь не выплюнула сразу,минут 10 она не выпускала пустышку изо рта,пытаясь при этом запихнуть в рот ещё и кулачок). Возможно большую роль сыграла шероховатая поверхность, которая напоминает ребенку мамину грудь. Сейчас нам уже 2,5 месяца и на прогулку мы выходим и засыпаем с пустышкой во рту,что значительно облегчило мое существование. В целом, я очень довольна!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air

01/10/2019

Україна

Україна

Магічна пустушка))

До цієї пустушки ми пробували різні пустушки, в тому числі і Phillips Avent Classic, проте жодна нам так і не підійшла. Мій малюк не вмів чи не міг втримати їх у роті, але з цією все інакше, бо з першого дня користування дитинка магічним чином стала самостійно тримати пустушку та смоктати її! Саме завдяки формі та матеріалу нагубника вона максимально зручна для немовлят. Порадувало ширшаве покриття на кінчику соски - пилинки/шерсть не насідають. Однозначно рекомендую для покупки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования