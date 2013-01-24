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    Philips Avent

    Пустышка ultra air

    SCF085/04
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
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      Philips Avent Пустышка ultra air

      SCF085/04
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

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        Пустышка ultra air

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легкая и дышащая пустышка

        Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

        • Позволяет коже малыша дышать
        • 6–18 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Позволяет коже дышать

        Позволяет коже дышать

        Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

        Любят дети по всему миру*

        Любят дети по всему миру*

        Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пустышка ultra air
          2  шт.

        • Аксессуары в комплекте

          Футляр для стерилизации/хранения
          Да

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

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