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Philips Avent ultra soft Соска
Больше не доступен
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Руководство пользователя
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
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