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    Philips Avent

    Широкие вставки особой формы

    SCF137/05
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Более широкая форма Более широкая форма Более широкая форма
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      Philips Avent Широкие вставки особой формы

      SCF137/05
      Общая оценка / 5

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Широкие вставки особой формы

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Широкие вставки особой формы

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

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        Широкие вставки особой формы

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Более широкая форма

        Простое заполнение и кормление

        • 125 мл x50
        Одноразовая система использования

        Одноразовая система использования

        Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления.

        Одноразовая система для удобства

        Одноразовая система для удобства

        Стерильные одноразовые вставки Tempo для каждого кормления.

        Вставки меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха

        Вставки меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха

        Вставки Tempo меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха.

        Прочные вставки Tempo с защитой от протекания

        Одноразовые прочные вставки Tempo с защитой от протекания

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Англия
          Да

        • В комплект входят:

          Стерильная вставка особой формы (125 мл)
          50  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          0—6 месяцев

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