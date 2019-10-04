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  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования
  • Создано для комфортного ежедневного использования

Больше не доступен

Philips AventПустышка серии Classic

SCF169/36

5
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Создано для комфортного ежедневного использования
Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Пустышка с ярким цветным дизайном

Создано для комфортного ежедневного использования

  • Для комфорта и спокойствия

  • 0–6 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/10/2019

Україна

Україна

Зручні ортодонтичні пустушки.

Пустушки сподобались. Мають приємний дизайн, легенькі, невеличкі , дитинці зручно її смоктати. Дуже зручно що є накладочки, таким чином пустушка постійно в чистоті, а також те, що в наборі дві пустушки, коли йдемо гуляти, беремо одразу дві, добре коли є чистенька про запас...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF169/35 Пустышка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF169/35 Пустышка серии Classic

21/09/2017

Україна

Україна

Philips Avent Пустышка серии Classic

Пустышки имеют симметричную форму, что, кстати, очень удобно, с одной стороны линия под нос, а с другой - под подбородок. И плюс можно вложить в рот любой стороной. На пустышках имеются дырочки, что бы при сосании они не герметизировалась и не прилипали к лицу ребенка. Ортодонтические, без бисфенола-А.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/50 Пустышка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/50 Пустышка серии Classic

18/09/2017

Україна

Україна

Суперские пустышки)

Пустышки очень хорошего качества,красиво оформлены,Ребенок в восторге

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF182/23 Пустышка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF182/23 Пустышка серии Classic

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      3. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      4. Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам

      5. Производитель года 2014