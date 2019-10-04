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0–6 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
5.0
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sophich
04/10/2019
Україна
Зручні ортодонтичні пустушки.
Пустушки сподобались. Мають приємний дизайн, легенькі, невеличкі , дитинці зручно її смоктати. Дуже зручно що є накладочки, таким чином пустушка постійно в чистоті, а також те, що в наборі дві пустушки, коли йдемо гуляти, беремо одразу дві, добре коли є чистенька про запас...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF169/35 Пустышка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF169/35 Пустышка серии Classic
Olja31
21/09/2017
Україна
Philips Avent Пустышка серии Classic
Пустышки имеют симметричную форму, что, кстати, очень удобно, с одной стороны линия под нос, а с другой - под подбородок. И плюс можно вложить в рот любой стороной. На пустышках имеются дырочки, что бы при сосании они не герметизировалась и не прилипали к лицу ребенка. Ортодонтические, без бисфенола-А.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/50 Пустышка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/50 Пустышка серии Classic
Nadiia
18/09/2017
Україна
Суперские пустышки)
Пустышки очень хорошего качества,красиво оформлены,Ребенок в восторге
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF182/23 Пустышка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF182/23 Пустышка серии Classic
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам
Производитель года 2014