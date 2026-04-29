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Philips Avent Пустышка серии Classic
Больше не доступен
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SCF169/37
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Все (9)
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Как долго можно использовать пустышку Philips Avent?
Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
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