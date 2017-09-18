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Больше не доступен
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0–6 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
1 шт. в упаковке
Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
4.3
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
18/09/2017
Україна
Суперские пустышки)
Пустышки отличного качества,удобная форма,красиво оформлены
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
obana
23/08/2017
Україна
Удобные и качественные
Когда приходит время менять пустышки - вопрос выбора бренда не возникает в принципе-он давным-давно решён - только Philips Avent! У нас комплект с машинками) Пустышки ортодонтические, крепенькие - не рвутся. Малышу удобно. Красивый дизайн для мальчика. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
Sikorskaya
05/08/2018
Україна
нам підійшли)
Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам
Производитель года — 2014