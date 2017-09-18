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Больше не доступен
0-3 мес.
Без бисфенола-А
Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.
Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.
Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок
4.3
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
18/09/2017
Україна
Суперские пустышки)
Пустышки отличного качества,удобная форма,красиво оформлены
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
obana
23/08/2017
Україна
Удобные и качественные
Когда приходит время менять пустышки - вопрос выбора бренда не возникает в принципе-он давным-давно решён - только Philips Avent! У нас комплект с машинками) Пустышки ортодонтические, крепенькие - не рвутся. Малышу удобно. Красивый дизайн для мальчика. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow
Sikorskaya
05/08/2018
Україна
нам підійшли)
Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.
Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам)