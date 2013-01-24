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    Avent Соски Fashion

    SCF172/20
    Avent
    • Ортодонтические, без бисфенола-А Ортодонтические, без бисфенола-А Ортодонтические, без бисфенола-А
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      Avent Соски Fashion

      SCF172/20

      Ортодонтические, без бисфенола-А

      Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Avent Соски Fashion

      Ортодонтические, без бисфенола-А

      Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.

      Ортодонтические, без бисфенола-А

      Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Avent Соски Fashion

      Ортодонтические, без бисфенола-А

      Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.

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        Соски Fashion

        Цена магазина Philips

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        Ортодонтические, без бисфенола-А

        Яркие цветные пустышки с изображением зверей для всех возрастных групп.

        • 0-3 мес.
        • Без бисфенола-А
        Ортодонтическая симметричная мягкая соска

        Ортодонтическая симметричная мягкая соска

        Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

        Удобные силиконовые соски

        Удобные силиконовые соски

        Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

        Защелкивающийся защитный колпачок

        Защелкивающийся защитный колпачок

        Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок

        Предохранительное кольцо-держатель

        Предохранительное кольцо-держатель

        Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент

        9 малышей из 10 легко принимают пустышку Philips Avent*

        9 малышей из 10 легко принимают пустышку Philips Avent*

        Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам).

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          0–6 месяцев

        • В комплект входят:

          Силиконовая соска
          2  шт.
          Защелкивающийся защитный колпачок
          2  шт.

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            • Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.
            • Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам)

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