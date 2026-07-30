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  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

Больше не доступен

Philips AventСоски Freeflow

SCF180/27

Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
Благодаря пустышке Philips Avent Freeflow кожа малыша может дышать. Нагубник изогнутой формы с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха и помогает уменьшить раздражение кожи. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают коже дышать

Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

  • Полное спокойствие и ощущение свежести

  • 6–18 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      3. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      4. Производитель года — 2014