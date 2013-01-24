Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах