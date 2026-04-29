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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Подарочный набор с стерилизатором для СВЧ
Больше не доступен
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SCF277/01
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Инструкция по эксплуатации
Все (3)
Сколько воды нужно добавить в микроволновый стерилизатор II?
Когда следует прекращать стерилизацию?
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
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