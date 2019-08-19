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Просто долийте води, завантажте і помістіть у мікрохвильову піч лише на 2 хвилини. Конкретна тривалість циклу залежить від напруги мікрохвильової печі: 2 хвилини за 1100–1850 Ват, 4 хвилини за 850–1000 Ват, 6 хвилин за 500–850 Ват.
Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.
Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
vinyola6
19/08/2019
Magyarország
Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!
Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Botianya
16/08/2019
Magyarország
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető
A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Moncsi84
14/08/2019
Magyarország
Tökéletes termék
Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!
Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett