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Більше не доступний

Philips AventSCF277/01 Microwave Sterilizer Starter Set

SCF277/01

5
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Просто додайте води, завантажте і поставте в мікрохвильову піч

Просто додайте води, завантажте і поставте в мікрохвильову піч

Просто долийте води, завантажте і помістіть у мікрохвильову піч лише на 2 хвилини. Конкретна тривалість циклу залежить від напруги мікрохвильової печі: 2 хвилини за 1100–1850 Ват, 4 хвилини за 850–1000 Ват, 6 хвилин за 500–850 Ват.

Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

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Відгуки

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5.0

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
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19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!

Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, gyors, könnyen kezelhető

A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!

Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Цей відгук про SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

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