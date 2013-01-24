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    Philips Avent

    Стерилизатор

    SCF291/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Стерилизация и хранение Стерилизация и хранение Стерилизация и хранение
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      Philips Avent Стерилизатор

      SCF291/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стерилизация и хранение

      Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Стерилизатор

      Стерилизация и хранение

      Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

      Стерилизация и хранение

      Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Стерилизатор

      Стерилизация и хранение

      Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

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        Стерилизатор

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        Стерилизация и хранение

        Стерилизация всего за 10 минут

        • Стерилизатор для бутылочек
        • Передовые решения
        Попрощайтесь с вредными бактериями

        Попрощайтесь с вредными бактериями

        С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.

        Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

        Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

        Оцените скорость и безопасность с 10-минутным циклом стерилизации, после окончания которого стерилизатор автоматически отключается.

        Создан для устранения неприятных запахов

        Создан для устранения неприятных запахов

        Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.

        Наш функциональный стерилизатор создан с учетом портативности

        Наш функциональный стерилизатор создан с учетом портативности

        Наш стерилизатор Advanced можно адаптировать, меняя его размер под небольшие предметы, например пустышки, и для компактного хранения.

        Предметы остаются стерильными до 24 часов*

        Предметы остаются стерильными до 24 часов*

        Тщательная стерилизация без химикатов обеспечит стерильность содержимого до 24 часов. Как? Просто не открывайте крышку.

        Просторный внутри, компактный снаружи

        Просторный внутри, компактный снаружи

        Наш стерилизатор достаточно компактный, однако вмещает до 6 бутылочек Philips Avent. Он также поддерживает и другие предметы — от пустышек и сосок до ручного молокоотсоса.

        Этот стерилизатор легко и удобно очищать

        Этот стерилизатор легко и удобно очищать

        Внутри и снаружи — этот стерилизатор максимально удобно очищать, включая нагревательную пластину. Вы сможете больше времени проводить с малышом.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае
          Материалы
          Полипропилен
          Этап
          0–6 месяцев
          напряжение
          220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM), 110 В~ 60 Гц (Тайвань)

        • Вес и габариты

          Размеры
          304 x 183 x 359  миллиметра
          Вес
          1,78  кг

        • Технические характеристики

          потребляемая мощность
          650  Вт
          Классификация по степени безопасности
          1 класс
          Пинцет
          1  шт.

        • В комплект входят:

          Электронный паровой стерилизатор
          1 шт.

        • Совместимость

          Совместимость c модельным рядом Philips Avent
          Да

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            • Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.

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