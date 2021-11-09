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  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка
  • Легкая и дышащая пустышка

Больше не доступен

Philips AventПустышка ultra air

SCF343/20

4.8
| (157) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

Легкая и дышащая пустышка

  • Позволяет коже малыша дышать

  • 0–6 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

4 отверстия на нагубнике

4 отверстия на нагубнике

Нагубник пустышки ultra air превосходно пропускает воздух, позволяя чувствительной коже малыша дышать.

Кожа остается сухой, без раздражения

Кожа остается сухой, без раздражения

Благодаря особой конструкции нагубника коже малыша поступает больше воздуха — кожа дышит, оставаясь сухой без раздражения.

Закругленные края не раздражают кожу

Закругленные края не раздражают кожу

Закругленные края легкого нагубника не оставляют следов на коже.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

157

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Супер пустышка.

Нам очень нравится эта пустышка. Малыш в восторге. Первая пустышка, которую мы взяли и попали в точку. Купили также ещё 2 шт других фирм, там малой на отказ от них сразу. А этой всегда рад. Рекомендую.

Плюсы

Удобная, красивый дизайн, малышу подошла.

Минусы

Не заметили.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air

04/10/2019

Україна

Україна

Удобная форма,приятный материал,красивый дизайн

Хочу поделится своим опытом использования пустышки Phillips ultra air. Начну с того,что с самого рождения дочь категорически отказывалась от пустышки (у нас уже целая коллекция насобиралась разных производителей, форм и материалов), любая попытка дать ей соску заканчивалась плачем. Но в 1,5 - 2 месяца дочь активно начала совать в рот пальчики и кулачки, что и побудило меня снова попробовать дать ей пустышку. Как раз в этот момент мне и попала в руки пустышка Phillips ultra air, не знаю совпадение это или нет, но её дочь не выплюнула сразу,минут 10 она не выпускала пустышку изо рта,пытаясь при этом запихнуть в рот ещё и кулачок). Возможно большую роль сыграла шероховатая поверхность, которая напоминает ребенку мамину грудь. Сейчас нам уже 2,5 месяца и на прогулку мы выходим и засыпаем с пустышкой во рту,что значительно облегчило мое существование. В целом, я очень довольна!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air

01/10/2019

Україна

Україна

Магічна пустушка))

До цієї пустушки ми пробували різні пустушки, в тому числі і Phillips Avent Classic, проте жодна нам так і не підійшла. Мій малюк не вмів чи не міг втримати їх у роті, але з цією все інакше, бо з першого дня користування дитинка магічним чином стала самостійно тримати пустушку та смоктати її! Саме завдяки формі та матеріалу нагубника вона максимально зручна для немовлят. Порадувало ширшаве покриття на кінчику соски - пилинки/шерсть не насідають. Однозначно рекомендую для покупки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      3. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      4. Производитель года 2014