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Philips Avent

ultra soft snuggle

SCF348/11
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Самые комфортные объятия Самые комфортные объятия Самые комфортные объятия
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    Philips Avent ultra soft snuggle

    SCF348/11
    Общая оценка / 5

    Самые комфортные объятия

    Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent ultra soft snuggle

    Самые комфортные объятия

    Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Самые комфортные объятия

    Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent ultra soft snuggle

    Самые комфортные объятия

    Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Самые комфортные объятия

      В комплект входит пустышка ultra soft

      • Плюшевая игрушка с пустышкой ultra soft
      • 0 мес.+
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 1 игрушка snuggle и 1 пустышка 0–6 мес.
      Помогает вам и ребенку находить пустышку

      Помогает вам и ребенку находить пустышку

      Больше никаких поисков! Плюшевая игрушка позволяет легко находить пустышку.

      Малыши точно оценят комфортные объятия

      Малыши точно оценят комфортные объятия

      Малыши точно оценят комфортные объятия с плюшевыми животными. Игрушки изготовлены из мягкой ткани и имеют немного утяжеленные лапы, чтобы пустышка никогда не потерялась.

      Плюшевая игрушка совместима со всеми пустышками Philips Avent

      Плюшевая игрушка совместима со всеми пустышками Philips Avent

      Плюшевая игрушка животного совместима со всеми пустышками Philips Avent. Это позволяет легко выбирать подходящие изделия для вашего ребенка.

      Выберите себе любимца или соберите коллекцию из четырех игрушек

      Выберите себе любимца или соберите коллекцию из четырех игрушек

      Малышам обязательно понравится играть с любой из четырех игрушек — жирафом, обезьянкой, слоном и морским котиком. Наши плюшевые животные snuggle станут приятным и милым другом для вашего малыша. А когда спокоен ребенок — спокойны и вы.

      Снимается, легко очищать

      Снимается, легко очищать

      Плюшевую игрушку можно отделить от пустышки ultra soft — оба изделия легко очищать, и вы сможете быть уверены, что ребенок всегда использует чистую пустышку.

      Пустышку можно очищать и стерилизовать отдельно

      Пустышку можно очищать и стерилизовать отдельно

      Плюшевые игрушки можно стирать в стиральной машине, а пустышку можно очищать в посудомоечной машине, стерилизаторе или кипящей воде. Будьте уверены, что ваш малыш всегда использует чистую и безопасную пустышку.

      Мягкая и приятная на ощупь игрушка snuggle с пустышкой ultra soft

      Мягкая и приятная на ощупь игрушка snuggle с пустышкой ultra soft

      Мягкая и приятная на ощупь игрушка snuggle с пустышкой ultra soft. Пустышка изготовлена из гибкого силикона, не раздражает нежную кожу ребенка и не оставляет на ней следов.

      Мягкий и гибкий нагубник удобен в использовании и оставляет меньше следов на коже

      Мягкий и гибкий нагубник удобен в использовании и оставляет меньше следов на коже

      Ультрамягкий и гибкий нагубник повторяет контуры щек малыша и помогает защитить его нежную кожу. Он практически не оставляет следов и меньше раздражает кожу, что позволяет использовать его с максимальным комфортом*.

      Силиконовые соски с бархатистой поверхностью принимает 98 % детей*

      Силиконовые соски с бархатистой поверхностью принимает 98 % детей*

      У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        ultra soft snuggle
        1  шт.
        Пустышка ultra soft 0–6 мес.
        1  шт.

      • Безопасность

        Без бисфенола-А
        Да

      • Гигиеничность

        Легко чистится
        Да
        Пустышку можно стерилизовать
        Да
        Пустышку можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Плюшевую игрушку можно стирать в стиральной машине
        Да

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          • В США в ходе тестов с участием покупателей (112 мам, 2016 год) 96 % мам подтвердили, что нагубник оставляет меньше следов на коже и меньше вызывает раздражение.
          • Тесты с участием покупателей (США, 2016–2017 гг.) показали, что в среднем 98 % малышей принимают соску с бархатистой поверхностью, используемую в пустышках серии ultra air и ultra soft
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

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