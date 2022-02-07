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Больше не доступен
SCF349/11
Сверхплотная соска
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
18 мес+
Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.
Сверхплотная соска создана с учетом естественной формы неба, зубов и десен.
Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.
4.0
из 5
4
Отзывы
Katrin_84
07/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Шикарная соска по всем параметрам.
Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Vehera
29/10/2021
Україна
Ці пустушки просто пушка
Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Ryslana
11/08/2020
Україна
Пустышка с хорошего материала
Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.
Плюсы
Граний дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.