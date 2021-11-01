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Больше не доступен
Равномерный подогрев без перегрева
Быстрый подогрев
Бережная разморозка
Функция поддержания температуры
Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.
Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.
Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Zvetok
01/11/2021
Україна
Удобный и быстрый
Подогреватель отличный! Прост в использовании,а функция размораживания грудного молока - вообще лучшее,что может быть в этом девайсе! Используем почти пол года,пока никаких замечаний. Радует,что такого рода техника значительно упрощает уход за ребёнком и у родителей остаётся больше времени на отдых и на самого ребёнка)
Плюсы
Быстрый, классный дизайн
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF355/07 Быстрый подогреватель бутылочек
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF355/07 Быстрый подогреватель бутылочек
Diva30
27/10/2021
Україна
Мій помічник
Цей підігрівач дуже спростив нічні годування і деякі денні (якщо малюка требе годувати ось ось, а треба вийти). Ще я його лишала в режимі підігріву води на 5 годин (тримав температуру води, бо суміш придатна лише годину), за цей час температура була як треба і на роботу приладу немає нарікань. Суміш підігріває швидко (2-3 хв)!Його розмір досить компактний. Дуже раджу мамам.
Плюсы
надійну і швидку роботу, економію часу і нервів :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.