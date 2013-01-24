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    Philips Avent

    Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF355/07
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Электрический подогреватель для быстрого разогрева Электрический подогреватель для быстрого разогрева Электрический подогреватель для быстрого разогрева
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      Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

      SCF355/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Электрический подогреватель для быстрого разогрева

      Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

      Электрический подогреватель для быстрого разогрева

      Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

      Электрический подогреватель для быстрого разогрева

      Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

      Электрический подогреватель для быстрого разогрева

      Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

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        Быстрый подогреватель бутылочек

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Электрический подогреватель для быстрого разогрева

        Подогревает молоко быстро и равномерно

        • Равномерный подогрев без перегрева
        • Быстрый подогрев
        • Бережная разморозка
        • Функция поддержания температуры
        Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

        Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

        Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

        Подогревает быстро и равномерно

        Подогревает быстро и равномерно

        Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

        Поддержание температуры

        Поддержание температуры

        После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

        Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

        Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          Все
          напряжение
          220 В~, 50 Гц
          Размеры изделия (ШxВxГ)
          160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
          Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
          175 x 185 x 160  миллиметра

        • Страна изготовления

          Разработано:
          Европа
          потребляемая мощность
          275  Вт
          Подогреватель бутылочек
          1  шт.
          Произведено:
          Китае

        • Материал изделия

          АБС-пластик
          Да
          PP
          Да

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