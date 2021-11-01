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  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева

Больше не доступен

Philips AventБыстрый подогреватель бутылочек

SCF355/07

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Электрический подогреватель для быстрого разогрева
Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Подогревает молоко быстро и равномерно

Электрический подогреватель для быстрого разогрева

  • Равномерный подогрев без перегрева

  • Быстрый подогрев

  • Бережная разморозка

  • Функция поддержания температуры

Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

Подогревает быстро и равномерно

Подогревает быстро и равномерно

Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/11/2021

Україна

Україна

Удобный и быстрый

Подогреватель отличный! Прост в использовании,а функция размораживания грудного молока - вообще лучшее,что может быть в этом девайсе! Используем почти пол года,пока никаких замечаний. Радует,что такого рода техника значительно упрощает уход за ребёнком и у родителей остаётся больше времени на отдых и на самого ребёнка)

Плюсы

Быстрый, классный дизайн

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF355/07 Быстрый подогреватель бутылочек

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF355/07 Быстрый подогреватель бутылочек

27/10/2021

Україна

Україна

Мій помічник

Цей підігрівач дуже спростив нічні годування і деякі денні (якщо малюка требе годувати ось ось, а треба вийти). Ще я його лишала в режимі підігріву води на 5 годин (тримав температуру води, бо суміш придатна лише годину), за цей час температура була як треба і на роботу приладу немає нарікань. Суміш підігріває швидко (2-3 хв)!Його розмір досить компактний. Дуже раджу мамам.

Плюсы

надійну і швидку роботу, економію часу і нервів :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 