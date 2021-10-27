КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Швидке та рівномірне підігрівання
  • Швидке та рівномірне підігрівання
  • Швидке та рівномірне підігрівання
  • Швидке та рівномірне підігрівання
  • Швидке та рівномірне підігрівання
  • Швидке та рівномірне підігрівання

Більше не доступний

Philips Avent AdvancedШвидкий підігрівач пляшечок

SCF355/07

4.8
| (83) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Швидке та рівномірне підігрівання
Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Рівномірне підігрівання всього за 3 хвилини

Швидке та рівномірне підігрівання

  • Підігріває та швидко та рівномірно

  • Не перегріває

  • Лагідно розморожує

  • Функція збереження тепла

  • Сумісний із пляшечками та контейнерами Avent

Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

*У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.

Швидке та рівномірне підігрівання

Швидке та рівномірне підігрівання

Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

83

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

27/10/2021

Україна

Україна

Мій помічник

Цей підігрівач дуже спростив нічні годування і деякі денні (якщо малюка требе годувати ось ось, а треба вийти). Ще я його лишала в режимі підігріву води на 5 годин (тримав температуру води, бо суміш придатна лише годину), за цей час температура була як треба і на роботу приладу немає нарікань. Суміш підігріває швидко (2-3 хв)!Його розмір досить компактний. Дуже раджу мамам.

Плюси

надійну і швидку роботу, економію часу і нервів :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок

05/05/2022

Polska

Polska

Rewelacja!

Od miesiąca mam przyjemność testować ten produkt i ciągle zastanawiam się dlaczego nie miałam go przy pierwszym synu. Podgrzewacz ratuje czasami życie hah szczególnie przydaje się w nocy. Mega jest funkcja utrzymywania temperatury mleczka, dzięki czemu dziecko zawsze otrzyma ciepły posiłek. Teraz zbliżamy się do etapu rozszerzenia diety, a na podgrzewaczu da się nawet podgrzać miseczkę z np marchewka. Noo mega rzecz! Każda mama niech zapisze na liście podczas kompletowania wyprawki!

Плюси

Podgrzewanie w 3 minuty i utrzymywanie stałej temperatury ciepła.

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

29/04/2022

Polska

Polska

Doskonały!

Świetny podgrzewacz! Rewelacyjnie sprawdzi się do podgrzewania jedzenia i mleka jak i ich rozmrażania. Żałuję, że tak póżno się na niego skusiłam. Działa bardzo szybko, co przy głodnym dziecku i w nocy jest bardzo pomocne. Ładny design pasuje do każdej kuchni, czy pokoju dziecięcego. Łatwo się czyści.

Плюси

szybkość działania, ładny design, łatwość w czyszczeniu

Мінуси

brak

Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Для 150 мл / 5 унцій молока за температури 22 °C / 72 °F у пляшечці Philips Natural 260 мл / 9 унцій

      2. У цьому підігрівачі пляшечок не можна використовувати пакети для грудного молока та пляшечки Philips Avent на 60 мл.