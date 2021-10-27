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Більше не доступний
Підігріває та швидко та рівномірно
Не перегріває
Лагідно розморожує
Функція збереження тепла
Сумісний із пляшечками та контейнерами Avent
*У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.
Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.
Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.
4.8
з 5
83
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Diva30
27/10/2021
Україна
Мій помічник
Цей підігрівач дуже спростив нічні годування і деякі денні (якщо малюка требе годувати ось ось, а треба вийти). Ще я його лишала в режимі підігріву води на 5 годин (тримав температуру води, бо суміш придатна лише годину), за цей час температура була як треба і на роботу приладу немає нарікань. Суміш підігріває швидко (2-3 хв)!Його розмір досить компактний. Дуже раджу мамам.
Плюси
надійну і швидку роботу, економію часу і нервів :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF355/07 Швидкий підігрівач пляшечок
Gosia_wargacka
05/05/2022
Polska
Rewelacja!
Od miesiąca mam przyjemność testować ten produkt i ciągle zastanawiam się dlaczego nie miałam go przy pierwszym synu. Podgrzewacz ratuje czasami życie hah szczególnie przydaje się w nocy. Mega jest funkcja utrzymywania temperatury mleczka, dzięki czemu dziecko zawsze otrzyma ciepły posiłek. Teraz zbliżamy się do etapu rozszerzenia diety, a na podgrzewaczu da się nawet podgrzać miseczkę z np marchewka. Noo mega rzecz! Każda mama niech zapisze na liście podczas kompletowania wyprawki!
Плюси
Podgrzewanie w 3 minuty i utrzymywanie stałej temperatury ciepła.
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Motherandjohn
29/04/2022
Polska
Doskonały!
Świetny podgrzewacz! Rewelacyjnie sprawdzi się do podgrzewania jedzenia i mleka jak i ich rozmrażania. Żałuję, że tak póżno się na niego skusiłam. Działa bardzo szybko, co przy głodnym dziecku i w nocy jest bardzo pomocne. Ładny design pasuje do każdej kuchni, czy pokoju dziecięcego. Łatwo się czyści.
Плюси
szybkość działania, ładny design, łatwość w czyszczeniu
Мінуси
brak
Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Цей відгук про SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Для 150 мл / 5 унцій молока за температури 22 °C / 72 °F у пляшечці Philips Natural 260 мл / 9 унцій
У цьому підігрівачі пляшечок не можна використовувати пакети для грудного молока та пляшечки Philips Avent на 60 мл.