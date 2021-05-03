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    Philips Avent Advanced

    Швидкий підігрівач пляшечок

    SCF355/07
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання Швидке та рівномірне підігрівання
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      Philips Avent Advanced Швидкий підігрівач пляшечок

      SCF355/07
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Advanced Швидкий підігрівач пляшечок

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування. Переглянути усі переваги

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Advanced Швидкий підігрівач пляшечок

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування. Переглянути усі переваги

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        Advanced

        Advanced

        Швидкий підігрівач пляшечок

        Усього:

        Швидке та рівномірне підігрівання

        Рівномірне підігрівання всього за 3 хвилини

        • Підігріває та швидко та рівномірно
        • Не перегріває
        • Лагідно розморожує
        • Функція збереження тепла
        • Сумісний із пляшечками та контейнерами Avent
        Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

        Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

        *У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.

        Швидке та рівномірне підігрівання

        Швидке та рівномірне підігрівання

        Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

        Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

        Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

        Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.

        Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*

        Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*

        Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.

        Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання

        Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання

        Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.

        Зберігайте молоко теплим

        Зберігайте молоко теплим

        Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.

        Легко мити та доглядати

        Легко мити та доглядати

        Усередині й зовні — цей підігрівач максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.

        Також використовуйте для підігрівання дитячої їжі

        Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Етап
          Всі
          Розміри виробу (ШxВxТ)
          160,4 x 139,9 x 148,55 mm
          Розміри упаковки (ШxВxГ)
          175 x 185 x 160 mm

        • Країна походження

          Підігрівач пляшечок
          1 pcs
          Розроблено у
          Європі
          Виготовлено у
          Китай

        • Матеріал виробу

          ABS
          Так
          Поліпропілен
          Так

        • Технічні характеристики

          Споживання енергії
          275 W

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220 В змінного струму, 50 Гц

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Для 150 мл / 5 унцій молока за температури 22 °C / 72 °F у пляшечці Philips Natural 260 мл / 9 унцій
            • У цьому підігрівачі пляшечок не можна використовувати пакети для грудного молока та пляшечки Philips Avent на 60 мл.

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