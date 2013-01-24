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    Philips Avent

    Пустышка ultra air

    SCF376/11
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
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      Philips Avent Пустышка ultra air

      SCF376/11
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

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        Пустышка ultra air

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легкая и дышащая пустышка

        Легко найти в темноте

        • Со светящейся в темноте кнопкой
        • 0–6 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Позволяет коже дышать

        Позволяет коже дышать

        Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

        Легко найти в темноте

        Легко найти в темноте

        Легко находите пустышку ultra air благодаря светящейся в темноте кнопке без необходимости включать свет.

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

        Любят дети по всему миру*

        Любят дети по всему миру*

        Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пустышка ultra air
          2  шт.

        • Аксессуары в комплекте

          Футляр для стерилизации/хранения
          Да

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Заряжайте пустышку ultra air night при дневном/домашнем освещении не менее часа
            • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

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