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    Avent

    Питательный крем для тела Avent

    SCF500/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой
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      Avent Питательный крем для тела Avent

      SCF500/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

      Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Avent Питательный крем для тела Avent

      Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

      Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

      Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

      Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Avent Питательный крем для тела Avent

      Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

      Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

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        Питательный крем для тела Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

        Содержит масла дерева ши, папайи и экстракты морских водорослей

        • 200 мл

        Гипоаллергенно

        Гипоаллергенно для матери и ребенка

        Одобрен дерматологами для периодов до и после родов

        Одобрен дерматологами для использования до и после родов

        Помогает снять зуд

        Легкая формула помогает бороться с сухостью кожи и растяжками.

        Смягчает кожу

        Быстровпитывающееся средство содержит апельсиновое и миндальное масла.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          цвет
          Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Питательный крем для тела
          1 тюбик 200 мл

        • Дизайн

          трубка
          Да

        • Размеры и вес

          Громкость
          200 мл

        • Ингредиенты

          Масло ши
          Да
          Масло папайи
          Да
          Экстракты морских водорослей
          Да

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