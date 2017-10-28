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Все серии

  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки
  • Самый естественный способ кормления из бутылочки

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Natural

SCF627/22

4.6
| (33) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Бегемот
Бегемот
Кит
Кит
Самый естественный способ кормления из бутылочки
С нашей новой бутылочкой совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки намного проще. Благодаря инновационному дизайну малышу легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Легко сочетать с грудным вскармливанием

Самый естественный способ кормления из бутылочки

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • Физиологичная соска

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

33

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

2

28/10/2017

Україна

Україна

Отличный продукт

Рекомендую эту фирму. Удобные бутылки и соски. Уже второй ребёночек и этой фирме не изменяю:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF693/27 Детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF693/27 Детская бутылочка серии Natural

18/09/2017

Україна

Україна

Отличная бутылочка

Очень удобная бутылочка изготовленная из качественных материалов,имеет удобную форму,широкое горлышко и соска в форме груди+антиколиковая система!Пользуемся с большим удовольствием)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural

14/09/2017

Україна

Україна

отличная бутылочка

очень нравится эта бутылочка. ведь у нее есть широкое горлышко, благодаря которому можно легко наливать жидкость. Также бутылочка изготовлена с качественных материалов, а значит полностью безопасна для нашего ребенка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011