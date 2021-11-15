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  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки
  • Найприродніший спосіб годування із пляшечки

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF627/22

4.9
| (210) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Бегемот
Бегемот
Кит
Кит
Найприродніший спосіб годування із пляшечки
Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для вашої дитини і для вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко поєднувати з годуванням грудьми

Найприродніший спосіб годування із пляшечки

  • 1 пляшечка

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • Соска Natural

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють кращій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена комфортнішим і приємнішим споживанням їжі.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

210

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

15/11/2021

Україна

Україна

Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!

Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!

Плюси

Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Дуже якісний виріб.

Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість

Плюси

Так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

10/11/2021

Україна

Україна

Виріб має найновітніші функції!

Дуже якісна продукція, яка продумана до малесеньких дрібничок. Ми вже 2 роки користується і пляшечками, і пустушками і молокоотсосом! Якість супер! Всім мама рекомендую!

Плюси

Всим задоволена

Мінуси

Немає мінусів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011