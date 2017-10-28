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Больше не доступен
1 бутылочка
260 мл
Соска с медленным потоком
Физиологичная соска
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
4.6
из 5
33
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Gabi
28/10/2017
Україна
Отличный продукт
Рекомендую эту фирму. Удобные бутылки и соски. Уже второй ребёночек и этой фирме не изменяю:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF693/27 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF693/27 Детская бутылочка серии Natural
Nadiia
18/09/2017
Україна
Отличная бутылочка
Очень удобная бутылочка изготовленная из качественных материалов,имеет удобную форму,широкое горлышко и соска в форме груди+антиколиковая система!Пользуемся с большим удовольствием)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural
malaja86
14/09/2017
Україна
отличная бутылочка
очень нравится эта бутылочка. ведь у нее есть широкое горлышко, благодаря которому можно легко наливать жидкость. Также бутылочка изготовлена с качественных материалов, а значит полностью безопасна для нашего ребенка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF693/17 Детская бутылочка серии Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011