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Більше не доступний
1 пляшечка
260 мл
Соска з повільним потоком
Соска Natural
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють кращій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена комфортнішим і приємнішим споживанням їжі.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
4.9
з 5
210
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
15/11/2021
Україна
Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!
Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!
Плюси
Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Тістечко
11/11/2021
Україна
Дуже якісний виріб.
Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість
Плюси
Так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Катрін
10/11/2021
Україна
Виріб має найновітніші функції!
Дуже якісна продукція, яка продумана до малесеньких дрібничок. Ми вже 2 роки користується і пляшечками, і пустушками і молокоотсосом! Якість супер! Всім мама рекомендую!
Плюси
Всим задоволена
Мінуси
Немає мінусів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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