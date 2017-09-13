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  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить

Больше не доступен

Philips AventЧашка с носиком

SCF751/05

3.9
| (9) Отзывы
Удобно пить, трудно пролить
Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкий носик и ручки позволяют малышу пить без труда. Просто для ребенка, удобно для вас.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Простой переход от бутылочки к чашке

Удобно пить, трудно пролить

  • Чашка-непроливайка

  • 200 мл

  • 6 мес.+

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

.

Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.9

из 5

9

Отзывы

3
2

13/09/2017

Україна

Україна

У цього продукту чудовий дизайн.

Дуже зручно тримати малечі і звісно дуже добре, що можна пити чай,водичку,сік,потім відразу гратися і не хвилюватися що дитина проллє на себе вміст чашки))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком

31/08/2017

Україна

Україна

Супер чашка!

Любим эту непроливайку! Красивая, компактная, удобная, ребенок пьет сам, у мамы свободны руки и голова))) Это еще один шаг ко взрослой чашке! Единственное-иногда слетает на пол крышка-но это уже мелочи. Рекомендуюоднозначно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком

12/11/2019

Україна

Україна

Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!

Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF751/07 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF751/07 Чашка з носиком

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      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 