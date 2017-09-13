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Больше не доступен
SCF751/05
Чашка-непроливайка
200 мл
6 мес.+
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Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
3.9
из 5
9
Отзывы
Merlin2015
13/09/2017
Україна
У цього продукту чудовий дизайн.
Дуже зручно тримати малечі і звісно дуже добре, що можна пити чай,водичку,сік,потім відразу гратися і не хвилюватися що дитина проллє на себе вміст чашки))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
obana
31/08/2017
Україна
Супер чашка!
Любим эту непроливайку! Красивая, компактная, удобная, ребенок пьет сам, у мамы свободны руки и голова))) Это еще один шаг ко взрослой чашке! Единственное-иногда слетает на пол крышка-но это уже мелочи. Рекомендуюоднозначно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
kate24242
12/11/2019
Україна
Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!
Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/07 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/07 Чашка з носиком
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