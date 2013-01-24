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С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах
С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах
Чашка с носиком
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Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Страна изготовления
Вес и габариты
Вес и габариты