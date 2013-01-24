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Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги
Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги
Чашка з носиком
Ціна магазину Philips
Усього:
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Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Вага та розміри
Вага та розміри
Вага та розміри