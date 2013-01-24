Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги