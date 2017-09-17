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  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

Больше не доступен

Philips AventЧашки с трубочкой

SCF762/00

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
Чашка с трубочкой Philips Avent SCF762/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, а также чашку легко разбирать и мыть.
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Герметичная, для самостоятельного использования

Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

  • 340 мл

  • 18 мес+ c трубочкой

Гибкая силиконовая трубочка со встроенным герметичным клапаном

Ребенок может самостоятельно открывать и закрывать крышку

Завинчивающаяся крышка обеспечивает чистоту трубочки

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

17/09/2017

Україна

Україна

100 % польза и удовольствия от использования чашкой

Ребенку подойдет от того времени как он научится самостоятельно пить с трубочки, а также хорошо даную чашку брать с собой в детский садик или школу. Незаменимая вещь в дороге и на прогулке в прохладное время года. Напиток держит тепло очень долго.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups

16/11/2019

Україна

Україна

Найкраща чашка

Це найкраща чашка для діток, зі всіх, якими доводилось користуватись. Починаючи з функціональності і завершуючи дизайном. Кришка повністю не відкривається, а лише прокручується щоб стала доступною трубочка. Завдяки цьому кришка ніколи не загубиться, а сама трубочка не вимажеться. Верхня частина трубочки виготовлена з якісного силікону, пити дитині комфортно, а всередині в пляшечці вона пластикова і досить великого діаметру. З мінусів лише те, що не зовсім зручно мити кришку, хоча якщо в посудомийній машині, то ок). Все, звичайно, індивідуально, але рекомендую використовувати навіть швидше ніж з 18 міс. Ми почали користуватись приблизно в 11 міс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups

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