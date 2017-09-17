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Больше не доступен
340 мл
18 мес+ c трубочкой
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Бодлер
17/09/2017
Україна
100 % польза и удовольствия от использования чашкой
Ребенку подойдет от того времени как он научится самостоятельно пить с трубочки, а также хорошо даную чашку брать с собой в детский садик или школу. Незаменимая вещь в дороге и на прогулке в прохладное время года. Напиток держит тепло очень долго.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups
Ola911
16/11/2019
Україна
Найкраща чашка
Це найкраща чашка для діток, зі всіх, якими доводилось користуватись. Починаючи з функціональності і завершуючи дизайном. Кришка повністю не відкривається, а лише прокручується щоб стала доступною трубочка. Завдяки цьому кришка ніколи не загубиться, а сама трубочка не вимажеться. Верхня частина трубочки виготовлена з якісного силікону, пити дитині комфортно, а всередині в пляшечці вона пластикова і досить великого діаметру. З мінусів лише те, що не зовсім зручно мити кришку, хоча якщо в посудомийній машині, то ок). Все, звичайно, індивідуально, але рекомендую використовувати навіть швидше ніж з 18 міс. Ми почали користуватись приблизно в 11 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF762/00 Straw Cups