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    Philips Avent

    Клапан AirFree™

    SCF819/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
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      Philips Avent Клапан AirFree™

      SCF819/01
      Общая оценка / 5

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Клапан AirFree™

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Клапан AirFree™

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

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        Клапан AirFree™

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

        • 1 шт.
        Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

        Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

        Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

        Никакого воздуха в соске

        Никакого воздуха в соске

        Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

        Удобство мытья и сборки системы AirFree™

        Удобство мытья и сборки системы AirFree™

        Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic и Classic+, а мыть его чрезвычайно удобно благодаря цельной конструкции.

        Простота использования

        Простота использования

        Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.

        Совместимость с бутылочками Philips Avent Anti-colic любого размера

        Совместимость с бутылочками Philips Avent Anti-colic любого размера

        Клапан Philips Avent AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic емкостью 125 мл, 260 мл и 330 мл. Клапан AirFree не подходит для использования с бутылочками серии Natural.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Клапан AirFree
          1  шт.

        • Клапан AirFree™

          Материал
          Полибутилентерефталат и жидкая силиконовая резина

        • Удобство использования

          Клапан AirFree™
          Можно использовать в микроволновой печи, легко собирать и мыть в посудомоечной машине

        • Этапы взросления

          Этап
          0—6 месяцев

        • Функции

          Удобство использования
          • Легко разбирать и мыть
          • 1 деталь для простой сборки
          Совместимость
          Полная совместимость бутылочек Anti-colic и Classic+

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            • Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
            • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
            • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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