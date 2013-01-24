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Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Клапан AirFree™
Цена магазина Philips
Итого:
Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.
Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic и Classic+, а мыть его чрезвычайно удобно благодаря цельной конструкции.
Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.
Клапан Philips Avent AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic емкостью 125 мл, 260 мл и 330 мл. Клапан AirFree не подходит для использования с бутылочками серии Natural.
В комплект входят:
Клапан AirFree™
Удобство использования
Этапы взросления
Функции