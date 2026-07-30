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Все серии

  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

Больше не доступен

Philips AventКлапан AirFree™

SCF819/01

Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

  • 1 шт.

Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

Никакого воздуха в соске

Никакого воздуха в соске

Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

Удобство мытья и сборки системы AirFree™

Удобство мытья и сборки системы AirFree™

Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic и Classic+, а мыть его чрезвычайно удобно благодаря цельной конструкции.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.

      2. У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.

      3. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.