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Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги
Клапан AirFree™
Ціна магазину Philips
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Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для вас і вашого малюка.
Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.
Клапан AirFree™ підходить до будь-якої пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+. Також клапан легко мити, адже він є цільною частиною.
Для початку налийте у пляшечку молоко, встановіть клапан AirFree™ на обідок і закрутіть соску. Нахиліть пляшечку донизу, щоб наповнити соску, і почніть годувати дитину. Під час годування слідкуйте, щоб клапан AirFree™ був зверху. Соска залишатиметься наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні для легшого годування дитини у вертикальному положенні.
Клапан Philips Avent AirFree™ сумісний із нашими пляшечками Philips Avent Anti-colic 125 мл, 260 мл та 330 мл. Клапан AirFree не сумісний із пляшечками Natural.
У комплекті:
Клапан AirFree™
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції