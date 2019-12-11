Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SCF819/01
1 шт.
Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для вас і вашого малюка.
Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.
Клапан AirFree™ підходить до будь-якої пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+. Також клапан легко мити, адже він є цільною частиною.
4.0
з 5
4
Відгуки
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF819/02 Ventil AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF819/02 Ventil AirFree™
Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Плюси
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF819/01 AirFree™ szelep
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF819/01 AirFree™ szelep
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс.
Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими вночі, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.