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  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

Більше не доступний

Philips AventКлапан AirFree™

SCF819/01

4
| (4) Відгуки
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

  • 1 шт.

Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для вас і вашого малюка.

Соска залишається наповненою молоком, а не повітрям

Соска залишається наповненою молоком, а не повітрям

Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.

Легко мити та збирати, оскільки клапан AirFree™ є цільною частиною

Легко мити та збирати, оскільки клапан AirFree™ є цільною частиною

Клапан AirFree™ підходить до будь-якої пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+. Також клапан легко мити, адже він є цільною частиною.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

4

Відгуки

4
3
2

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF819/02 Ventil AirFree™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF819/02 Ventil AirFree™

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Плюси

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF819/01 AirFree™ szelep

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF819/01 AirFree™ szelep

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс.

      2. Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими вночі, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.