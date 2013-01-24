Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Термометр для ванной и помещений

SCH550/20
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Точное измерение температуры Точное измерение температуры Точное измерение температуры
    -{discount-value}

    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    SCH550/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Точное измерение температуры

    С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    Точное измерение температуры

    С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все baby-thermometers

      Точное измерение температуры

      Детский термометр не тонет в воде

      • Синий цветок
      Соответствует стандартам безопасности

      Соответствует стандартам безопасности

      Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

      Безопасно и забавно

      Безопасно и забавно

      Изделие безопасно и выполнено в форме игрушки для купания. Подходит для детей любого возраста.

      Точная температура в ванной и спальне

      Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        10 - 45  °C
        Погрешность
        +/-1  °C
        Совместим с
        EN 71, ASTM F963-96a Technical

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR44
        Количество батарей
        2
        Съемный/ сменный
        Да

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться