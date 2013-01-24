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Shaver S9000 Prestige

Бритвенные головки

SH98/70
Общая оценка / 5
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    Shaver S9000 Prestige Бритвенные головки

    SH98/70
    Общая оценка / 5

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver S9000 Prestige Бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver S9000 Prestige Бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Высокоточные лезвия NanoTech Precision
      • Подходит для SP98xx
      Сменные головки для S9000 Prestige

      Сменные головки для S9000 Prestige

      Сменные головки SH98 совместимы с бритвами S9000 Prestige.

      Удобная замена

      Удобная замена

      1. Извлеките верхнюю плату бритвенного блока. 2. Замените его на новое решение с бритвенными головками на держателе. 3. Для перезагрузки бритвы удерживайте нажатой кнопку питания в течение более чем 5 секунд.

      Самый удобный способ ухода за бритвой

      Самый удобный способ ухода за бритвой

      Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

      Лезвия со сверхпрочными краями для превосходной гладкости

      Лезвия со сверхпрочными краями для превосходной гладкости

      Особые лезвия усилены наночастицами и обладают сверхпрочными и износостойкими кромками. Они с высокой точностью сбривают волоски, обеспечивая максимальную гладкость.

      Меньше движений для комфортного бритья

      Меньше движений для комфортного бритья

      Наша уникальная система комфортного скольжения обеспечивает высочайшую эффективность бритья даже при 7-дневной бороде. Более широкие и скругленные отверстия захватывают больше волосков за один проход бритвы, благодаря чему вы сможете почувствовать колоссальную разницу в удобстве.

      Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения

      Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения

      Кольца SkinComfort обеспечивают максимально гладкое и комфортное бритье благодаря специальному снижающему трение покрытию.

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        SP98xx
        Количество бритвенных головок в наборе
        3

      • Аксессуары

        Держатель
        Держатель в сборе

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