      Пылесос с мешком серии 1000 Пылесос

      XD1101/10

      Компактный размер и высокая мощность.

      Мощный, компактный и эффективный — пылесос с мешком Philips серии 1000 обеспечивает тщательную уборку на всех типах полов, с удобным хранением и HEPA-фильтром, который улавливает >99,9% мелкой пыли.

      Пылесос с мешком серии 1000 Пылесос

      Пылесос с мешком серии 1000
      Пылесос с мешком серии 1000

      Пылесос

      Компактный размер и высокая мощность.

      Практичный дизайн и мощное всасывание

      • 750 Вт
      • Фильтр HEPA
      • Легкая и компактная
      Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Наслаждайтесь высокой мощностью всасывания благодаря двигателю 750 Вт. Он эффективно удаляет пыль с твердых полов и ковров, оставляя ваш дом свежим и чистым.

      Универсальная насадка для великолепной уборки всех типов напольных покрытий

      Универсальная насадка для великолепной уборки всех типов напольных покрытий

      Легко регулируется с помощью педали для твердых полов или ковров. Герметичная конструкция обеспечивает плотный контакт с поверхностью, делая уборку быстрее и эффективнее.

      Компактный размер для удобства хранения

      Компактный размер для удобства хранения

      Экономьте ценное пространство для хранения благодаря компактному и легкому дизайну. Его легко убрать в шкаф, и он достаточно легкий, чтобы без труда поставить на полку.

      Система фильтрации HEPA улавливает 99,9%* частиц

      Система фильтрации HEPA улавливает 99,9%* частиц

      Система фильтрации HEPA улавливает >99,99%* мелких частиц пыли, обеспечивая более чистый воздух в вашем доме.

      С зоной охвата 9 метров вы можете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      С зоной охвата 9 метров вы можете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Наслаждайтесь непрерывной уборкой с радиусом действия 9 метров от розетки до насадки, что позволяет убирать несколько комнат и большие пространства без переключения розеток.

      Удобные долговечные мешки помещаются в большой пылесборник объемом 3 л

      Удобные долговечные мешки помещаются в большой пылесборник объемом 3 л

      Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до полного заполнения, а также герметичную утилизацию без беспорядка.

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

      Разработано и спроектировано в Нидерландах

      Разработано и спроектировано в Нидерландах

      Изготовлено с точностью и заботой в Нидерландах, отражая наследие Philips в области инноваций, качества и надежности. Зарегистрируйтесь на нашем сайте, чтобы получить бесплатную гарантию на 2 года!

      • Общие характеристики

        Цвет
        Светлый песочный
        Емкость пылесборника
        3 л
        Уровень шума
        <77 дБ
        Радиус действия
        12 метров
        Входная мощность (IEC)
        750 Вт
        Входная мощность (макс)
        800 Вт
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр HEPA
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Ручка для переноски
        Спереди и сверху
        Тип трубки
        Металлическая, телескопическая, из двух частей
        Тип колес
        Пластик
        Хранение аксессуаров
        Да
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Мешки для сбора пыли в комплекте
        x1
        Длина шнура
        9 метров

      • Совместимость

        Связанные аксессуары 1
        CP1349
        Связанные аксессуары 2
        CP0537 Воздухозаборный фильтр
        Связанные аксессуары 3
        CP0538 Выходной фильтр
        Аксессуары в комплекте 1
        Многофункциональная насадка, насадка 2 в 1 для щелей

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        411 x 269 x 241  mm
        Вес изделия
        3,74  kg

      • Экологическая безопасность

        Упаковка
        100 % переработанных материалов
        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

