XD1101/10
Компактный размер и высокая мощность.
Мощный, компактный и эффективный — пылесос с мешком Philips серии 1000 обеспечивает тщательную уборку на всех типах полов, с удобным хранением и HEPA-фильтром, который улавливает >99,9% мелкой пыли.Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь высокой мощностью всасывания благодаря двигателю 750 Вт. Он эффективно удаляет пыль с твердых полов и ковров, оставляя ваш дом свежим и чистым.
Легко регулируется с помощью педали для твердых полов или ковров. Герметичная конструкция обеспечивает плотный контакт с поверхностью, делая уборку быстрее и эффективнее.
Экономьте ценное пространство для хранения благодаря компактному и легкому дизайну. Его легко убрать в шкаф, и он достаточно легкий, чтобы без труда поставить на полку.
Система фильтрации HEPA улавливает >99,99%* мелких частиц пыли, обеспечивая более чистый воздух в вашем доме.
Наслаждайтесь непрерывной уборкой с радиусом действия 9 метров от розетки до насадки, что позволяет убирать несколько комнат и большие пространства без переключения розеток.
Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до полного заполнения, а также герметичную утилизацию без беспорядка.
Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.
Изготовлено с точностью и заботой в Нидерландах, отражая наследие Philips в области инноваций, качества и надежности. Зарегистрируйтесь на нашем сайте, чтобы получить бесплатную гарантию на 2 года!
