XD1101/10
Компактний розмір. Потужний у дії.
Потужний, компактний та ефективний — пилосос із мішком Philips серії 1000 забезпечує ретельне прибирання на всіх типах підлоги, легке зберігання та фільтр HEPA, який уловлює >99,9% дрібного пилу.Переглянути усі переваги
Пилосос
Насолоджуйтесь високою потужністю всмоктування завдяки двигуну 750 Вт. Він ефективно видаляє пил із твердих підлог і килимів, залишаючи ваш дім свіжим і чистим.
Легко регулюється за допомогою педалі для твердих підлог або килимів. Герметична конструкція забезпечує щільний контакт із поверхнею, роблячи прибирання швидшим і ефективнішим.
Заощаджуйте цінний простір для зберігання завдяки компактному та легкому дизайну. Його легко сховати в шафах і гардеробах, а також підняти на полицю.
Система фільтрації HEPA вловлює >99,99%* дрібних частинок пилу, забезпечуючи чистіше повітря у вашому домі.
Насолоджуйтесь безперервним прибиранням з радіусом дії 9 метрів від розетки до насадки, що дозволяє прибирати кілька кімнат і великі простори без зміни розеток.
Великий пилозбірник об'ємом 3 літри та універсальні мішки тривалого використання забезпечують оптимальну потужність всмоктування до повного заповнення, а також герметичну утилізацію без забруднень.
Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.
Виготовлено з точністю та турботою в Нідерландах, що відображає спадщину Philips в інноваціях, якості та надійності. Зареєструйтеся на нашому сайті, щоб отримати безкоштовну гарантію на 2 роки!
