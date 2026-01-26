Умови пошуку

      Пилосос із мішком серії 1000 Пилосос

      XD1101/10

      XD1101/10

      Компактний розмір. Потужний у дії.

      Потужний, компактний та ефективний — пилосос із мішком Philips серії 1000 забезпечує ретельне прибирання на всіх типах підлоги, легке зберігання та фільтр HEPA, який уловлює >99,9% дрібного пилу.

      Пилосос із мішком серії 1000 Пилосос

      Пилосос із мішком серії 1000
      Пилосос із мішком серії 1000

      Пилосос

      Компактний розмір. Потужний у дії.

      Чудова потужність всмоктування та практичний дизайн

      • 750 Вт
      • Фільтр HEPA
      • Компактність і мала вага
      Двигун 750 Вт забезпечує високу продуктивність

      Двигун 750 Вт забезпечує високу продуктивність

      Насолоджуйтесь високою потужністю всмоктування завдяки двигуну 750 Вт. Він ефективно видаляє пил із твердих підлог і килимів, залишаючи ваш дім свіжим і чистим.

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Легко регулюється за допомогою педалі для твердих підлог або килимів. Герметична конструкція забезпечує щільний контакт із поверхнею, роблячи прибирання швидшим і ефективнішим.

      Компактна конструкція для зручного зберігання

      Компактна конструкція для зручного зберігання

      Заощаджуйте цінний простір для зберігання завдяки компактному та легкому дизайну. Його легко сховати в шафах і гардеробах, а також підняти на полицю.

      Система фільтрації HEPA вловлює 99,9%* частинок

      Система фільтрації HEPA вловлює 99,9%* частинок

      Система фільтрації HEPA вловлює >99,99%* дрібних частинок пилу, забезпечуючи чистіше повітря у вашому домі.

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Насолоджуйтесь безперервним прибиранням з радіусом дії 9 метрів від розетки до насадки, що дозволяє прибирати кілька кімнат і великі простори без зміни розеток.

      Зручні мішки тривалого використання підходять до великого пилозбірника об'ємом 3 л

      Зручні мішки тривалого використання підходять до великого пилозбірника об'ємом 3 л

      Великий пилозбірник об'ємом 3 літри та універсальні мішки тривалого використання забезпечують оптимальну потужність всмоктування до повного заповнення, а також герметичну утилізацію без забруднень.

      Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

      Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

      Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.

      Створено і розроблено в Нідерландах

      Створено і розроблено в Нідерландах

      Виготовлено з точністю та турботою в Нідерландах, що відображає спадщину Philips в інноваціях, якості та надійності. Зареєструйтеся на нашому сайті, щоб отримати безкоштовну гарантію на 2 роки!

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Колір
        Світлий пісок
        Місткість мішка для пилу
        3 л
        Рівень шуму
        <77 дБ
        Радіус дії
        12 метрів
        Вхідна потужність (ІЕС)
        750 Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        800 Вт
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр HEPA
        З’єднання трубки
        Конічне
        Ручка для перенесення
        Спереду та зверху
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2 частин
        Тип коліщаток
        Пластик
        Зберігання аксесуарів
        Так
        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Мішки для пилу в комплекті
        x1
        Довжина шнура
        9 метрів

      • Сумісність

        Супутні аксесуари 1
        CP1349
        Супутні аксесуари 2
        Вхідний фільтр CP0537
        Супутні аксесуари 3
        Фільтр відпрацьованого повітря CP0538
        Аксесуари в комплекті 1
        Багатоцільова насадка, насадка 2-в-1 для щілин

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        411 x 269 x 241  mm
        Вага виробу
        3,74  kg

      • Екологічність

        Упаковка
        >100% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • *99,9% збору пилу на підлозі з щілинами (IEC62885)

