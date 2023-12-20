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    XD8122/10
    Общая оценка / 5
    • Самый мощный мешковый пылесос Philips Самый мощный мешковый пылесос Philips Самый мощный мешковый пылесос Philips
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      Пакет

      XD8122/10
      Общая оценка / 5

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет замечать мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт легко соберет ее. Узнать обо всех преимуществах

      Пакет

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет замечать мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт легко соберет ее. Узнать обо всех преимуществах

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет замечать мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт легко соберет ее. Узнать обо всех преимуществах

      Пакет

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет замечать мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт легко соберет ее. Узнать обо всех преимуществах

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        Самый мощный мешковый пылесос Philips

        Насадка TriActive+LED помогает увидеть незаметную пыль для тщательной уборки

        • 900 Вт, собирает 99,9 % пыли
        • Насадка TriActive+ LED
        • Уровень фильтрации HEPA 13*
        • Изготовлен в ЕС, экологичный

        Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

        Быстро и эффективно собирайте пыль благодаря мотору 900 Вт. Он имеет крутящий момент свыше 50 000 оборотов в минуту и поставляется с 5-летней гарантией при регистрации изделия на сайте Philips.com в течение 3 месяцев после покупки.

        Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

        Оцените превосходный результат уборки благодаря высокой мощности всасывания и насадке TriActive+ LED**. Вместе они помогут собирать 99,9 % мелкой пыли**.

        Самый эффективный фильтр HEPA захватывает >99,99 %* частиц

        Дышите свежим воздухом у себя дома благодаря нашему фильтру HEPA и сертифицированному дизайну ECARF. Фильтр захватывает >99,99 %* частиц пыльцы, шерсти животных, пылевых клещей и прочей пыли и помещает их в контейнер, делая воздух чище и устраняя аллергены, тем самым создавая более комфортные условия для аллергиков.

        Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Убирайтесь во всех комнатах без необходимости извлекать штекер и вставлять его в другую розетку — все благодаря кабеля длиной 12 метров.

        Изготовлен в ЕС, экологичный

        Оцените высокое качество европейской сборки и проектирования, а также полное соответствие стандартам экологичности. Наш пылесос на 40 % изготовлен из переработанного пластика и поставляется с бесплатной 2-летней гарантией.

        Насадка TriActive+ LED позволяет увидеть и собрать незаметную пыль

        Собирайте даже незаметную пыль с насадкой TriActive+LED. Светодиодная подсветка в передней части насадки позволит легко увидеть даже незаметную пыль. Датчик автоматически активирует подсветку, когда насадка используется, и выключает ее по окончании сеанса уборки. 3 батарейки AA в комплекте.

        Передовая технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

        Уникальная конструкция пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.

        Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

        Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию без лишней грязи.

        Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

        Функция контроля мощности позволяет легко регулировать мощность в зависимости от задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки. Индикатор также покажет, когда пылесборник заполнится.

        Встроенная мягкая щетка и насадка для обивки

        Мягкая щетка встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек и диванов, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

        • Насадки и аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Встроенная мягкая щетка
          • Насадка для мебели
          Стандартная насадка
          TriActive LED
          Мешки для сбора пыли в комплекте
          1 S-bag

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          470 x 320 x 280 мм
          Вес изделия
          5,4 кг

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          >90 % переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          из 100% переработанной бумаги
          Изделие
          >40 % переработанного пластика

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          ActiveLock
          Радиус действия
          12 м
          Длина шнура
          9 м
          Тип трубки
          Металлическая, телескопическая, из двух частей
          Тип колес
          Резина
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Парковочное положение
          По вертикали и по горизонтали

        • Высокое качество

          Входная мощность (IEC)
          899 Вт
          Входная мощность (макс.)
          900 Вт
          Уровень интенсивности звука
          76–77 дБ

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          S-bag Classic Long Performance
          Вместительность пылесборника
          4 л
          Выходной фильтр
          HEPA: фильтрует > 99,99 %
          Фильтр защиты электродвигателя
          Долговечный моющийся микрофильтр

        • Безопасность

          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Выключение при перегреве
          Да

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            • *Уровни фильтрации протестированы согласно EN60312-1-2023. Размер частиц составлял 0,3–10 мкм.
            • ** Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
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