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    Сменный фильтр

    XV1700/01
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    Общая оценка / 5
    • Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке
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      Сменный фильтр

      XV1700/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

      Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах

      Сменный фильтр

      Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

      Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна. Совместимы со всеми беспроводными вертикальными пылесосами Philips с системой сухой и влажной уборки. Выполняйте замену каждые 6 месяцев для оптимального результата. Узнать обо всех преимуществах

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        Сменный фильтр

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        Чистые до блеска полы благодаря влажной уборке

        Насадки из микрофибры контролируют количество влаги

        • Насадки из микрофибры
        2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

        2 мягкие насадки из микрофибры для деликатных напольных покрытий

        Мягкая микрофибра собирает грязь и пыль, но легко деформируется, что позволяет использовать его для уборки деликатных покрытий, например дерева. Эффективное удаление грязи и пятен

        2 стандартные насадки из микрофибры

        2 стандартные насадки из микрофибры

        Мягкая микрофибра собирает грязь и пыль и легко деформируется. Эффективное удаление грязи и пятен.

        Замена каждые 6 месяцев

        Замена каждые 6 месяцев

        Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

        Многоразовые моющиеся насадки

        Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Подходит для
          FC6404, FC6405, FC6407-FC6409, FC6728(/01), FC6729, FC6901-FC6904, FC6908, XC8147, XC8149

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