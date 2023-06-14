Если ваше изделие было изготовлено в указанный период времени, вы можете его вернуть с частичной компенсацией стоимости. Для возврата видеоняни обратитесь в службу поддержки в люой удобный канал. Контакты можно найти по ссылке. Во время контакта со службой поддержки имейти при себе видеоняню с кодом даты производства. Эта акция по добровольному возврату подчеркивает приверженность компании Philips высочайшим стандартам качества и надежности.



Если ваш продукт не затронут, вам не нужно предпринимать никаких дальнейших действий. Мы хотим заверить вас в том, что имеющийся у вас продукт безопасен в использовании и неподлежит добровольному возврату. Во всех остальных моделях видеонянь используется другой тип батарей.

Мы заранее благодарим вас за внимание и понимание и приносим извинения за причиненные неудобства.