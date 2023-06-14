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Информация ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ: ЦИФРОВАЯ ВИДЕОНЯНЯ PHILIPS AVENT
В качестве меры предосторожности компания Philips добровольно принимает меры по возврату определенных моделей цифровых видеонянь Philips Avent, произведенных в период с января 2016 года по январь 2020 года. К изделиям, которые могут быть затронуты, относятся:
SCD620 SCD625 SCD630 SCD831 SCD833 SCD835 SCD841 SCD843 SCD845
Существует очень низкий риск перегрева батареи в родительском блоке при подключении к электрической розетке.
Проверьте, касается ли данная активность вашей видеоняни
Проверьте, касается ли данная активность вашей видеоняни Проверьте, касается ли данная активность вашей видеоняни
1. Определите номер модели на иделии SCD620, SCD625, SCD630, SCD831, SCD833, SCD835, SCD841, SCD843, SCD845. Этот номер можно найти напечатанным на нижней части родительского блока видеоняни.
2. Определите код даты производства на родительском блоке. Код даты можно найти на наклейке, напечатанной на нижней части родительского блока. Дата-код затронутых устройств будет находится в диапазоне от января 2016 года до января 2020 года.
Если ваше изделие было изготовлено в указанный период времени, вы можете его вернуть с частичной компенсацией стоимости. Для возврата видеоняни обратитесь в службу поддержки в люой удобный канал. . Во время контакта со службой поддержки имейти при себе видеоняню с кодом даты производства. Эта акция по добровольному возврату подчеркивает приверженность компании Philips высочайшим стандартам качества и надежности. Контакты можно найти по ссылке Если ваш продукт не затронут, вам не нужно предпринимать никаких дальнейших действий. Мы хотим заверить вас в том, что имеющийся у вас продукт безопасен в использовании и неподлежит добровольному возврату. Во всех остальных моделях видеонянь используется другой тип батарей. Мы заранее благодарим вас за внимание и понимание и приносим извинения за причиненные неудобства.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
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