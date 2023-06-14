Якщо ваш виріб вироблено у зазначений проміжок часу, ви можете його повернути із частковою компенсацією вартості. Для повернення відеоняні зверніться до служби підримки будь-яким зручним для вас способом. Контакти за посиланням. Під час контакту із службою підтримки не забудьте мати при собі відеоняню з кодом дати виробництва. Ця добровільна заміна підкреслює прихильність компанії Philips до найвищих стандартів якості та надійності.



Якщо ваш виріб належить до іншої моделі або вироблений в інший період, вам не потрібно вживати жодних подальших заходів. Продукт, який є у вас на руках, безпечний у використанні і не підлягає добровільному поверненню. Всі інші відеоняні мають інші типи живлення.

Заздалегідь дякуємо вам за увагу та розуміння і приносимо вибачення за можливі незручності.