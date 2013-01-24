Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
Мультипіч Philips XXL

Мультипіч Philips XXL
Швидкий та здоровий спосіб смаження

Мультипіч Philips XXL
Швидкий та здоровий спосіб смаження

Мультипечь
Мультипечь

Колекція Avance
з цифровим управлінням

Колекція Viva
для щоденного використання
    Мультипечь № 1

    Смажена їжа з відмінним смаком і мінімальною кількістю жиру*

    Мультипіч Philips

    HD9650/90 

    бути першим, хто переглянув цей предмет

    Мультипіч Philips XXL достатньо габаритна та потужна, аби приготувати цілу курку або до 6 порцій смачної хрусткої картоплі фрі за раз. Мультипіч видаляє зайвий жир при запіканні і робить їжу ще кориснішою*, зберігаючи той дивовижний смак, до якого ви звикли.
    • Готує у 1,5 рази швидше, ніж звичайна духова піч**
    • Наша найбільша та найпотужніша мультипіч
    • Зменшує кількість жиру і робить ваші страви кориснішими
    • Смажить, обсмажує та запікає
    • Цифровий дисплей з 5 режимами, що вмикаються одним дотиком

     

    * У порівнянні з вмістом жиру в курці та свинині, приготованих в інших фритюрницях/печах Philips.

    ** Порівняно із картоплею фрі та курячими ніжками у духовій печі.

    Мультипіч Philips XXL — видаляє жир за допомогою технології Rapid Air

    video

    Найздоровіший спосіб смаження*

     

    Технологія Rapid Air — це 2225 Вт потужності для ефективного видалення жиру. «Торнадо» гарячого повітря розтоплює жир, збираючи його залишки на дні мультипечі XXL для подальшого видалення.

     

    *У порівнянні з вмістом жиру в курці та свинині, приготованих на сковорідці або у воку.

    Випробуйте багатофункціональність мультипечі XXL

    приготовление на гриле

    Гриль

    жарка

    Смаження 

    выпекание

    Випічка

    запекание

    Запікання

    banner

    XXL для всієї родини

     

    Мультипіч XXL відрізняється величезною місткістю — вона на 50% більша за компактну мультипіч Philips. Її габаритів вистачає, аби приготувати ціле курча, 1.4 кг картоплі фрі або до 6 порцій смачних, обсмажених до хрусткої скоринки, страв.

    banner

    Зменшує кількість жиру*

     

    Технологія Rapid Air розроблена спеціально для того, аби видаляти жир зі смаженої їжі, роблячи її максимально здоровою та корисною для вас і вашої родини*.

     

    *Порівняно з вмістом жиру в курці або свинині, що приготовлені у фритюрниці/ духовій печі.

    banner

    Готує у 1,5 рази швидше, ніж звичайна духова піч*

     

    Завдяки мультипечі Philips готувати їжу стало швидше та зручніше. Наша технологія забезпечує у 1,5 рази швидше приготування їжі, ніж в духовій печі. А головне – вам не потрібно попередньо нагрівати мультипіч. Просто увімкніть її і почніть готувати.


    *Порівняно із картоплею фрі та курячими ніжками у духовій печі.

    Приложение для мультипечи Philips Avance

    Надихайтесь

    Додаток Philips для мультипечі

    Використовуйте весь потенціал мультипечі Philips, користуючись порадами, рекомендаціями та рецептами найрізноманітніших страв — від лосося до суфле.
    Завантажити додаток:
    Appstore
    Магазин Google Play

    Мультипіч Philips XXL: готуємо з Русланою Писанкою 

    video

    Сніданок: "яєчні гнізда" та чізкейк

    video

    Корисний фастфуд: курячі нагетси з картоплею по-селянські та фрі

    video

    Обід для всієї родини: курочка з рум'яною скоринкою та запечені овочі

    Комплект поставки

    Здоровий спосіб смаження*

    Технологія Rapid Air дає змогу готувати смажену їжу з відмінним смаком і мінімальним вмістом жиру.*
    Quick Clean

    Об’єм для всієї родини

    Місткості обсягом 1.4 кг достатньо, аби приготувати цілу курку або 6 порцій картоплі фрі для всієї родини.
    быстрый нагрев

    Автоматичні налаштування

    5 пресетів і функція збереження тепла Keep Warm — із цифровим дисплеєм та панеллю QuickControl.
    детали можно мыть в посудомоечной машине

    Просте очищення

     Корзина QuickClean та антипригарний відсік миються за 90 секунд. Їх також можна завантажити в посудомийну машину.
    * Порівняно з вмістом жиру в курці або свинині, що приготовлені на сковорідці або у воку.

    Мультипіч Viva Collection 

    Компактніша за XXL, тому майже непомітна на Вашій кухні
    Мультипіч HD9721/10 має покращену конструкцію ніж у попередніх моделей, що дозволяє захопити з їжі більшу кількість жиру і зібрати його у спеціальному пристосуванні для легкої утилізації. 

    Мультипіч Viva Collection
    HD9721/10

     

    Мультипіч Viva Collection створено з думкою про компактність, проте вона дозволяє готувати велику кількість їжі (800 г). Завдяки зменшеному розміру вона чудово поміститься на кухонній стільниці і дозволяє приготувати смачну їжу для всієї сім’ї. Завдяки продуманому розміру її можна використовувати щодня, для безлічі можливостей.

    Дізнатися більше

    Модельний ряд

    Premium

    Premium

    Premium

    HD9650/90
    Порівняти з поточним
    Viva Collection

    Viva Collection

    Viva Collection

    HD9721/10
    Порівняти з поточним

    Потужність, Вт
    • 2225 Вт
    • 1500 Вт

    Максимальне завантаження, кг
    • 1,4 кг
    • 0,8 кг

    Обсяг чаші, л
    • 7,3 л
    • 3 л

    Кількість програм
    • 5 програм + ручне налаштування
    • Ручне налаштування

    Покриття чаші
    • Антипригарне
    • Антипригарне

    Технологія Rapid Air (до 90% меньше жиру)

    Можна готувати без попереднього розігріву

    Можна мити в посудомийній машині

    Функція підтримки тепла
    • «Keep Warm» до 30 хв
    • -

    Цифровий дисплей
    • -

    Розміри виробу (Д х Ш х В)
    • 433 x 321 x 315 мм
    • 266x292x276 мм

    Гарантія

    • 2 роки
    • 2 роки

    Аксесуари

    Використайте весь потенціал мультипечі Philips XXL

    Відеоогляд

    img

    Мультипіч Philips XXL - відеоогляд Rozetka

    img

    Мультипіч Philips XXL - відеоогляд Comfy

    Відповіді на питання, що задаються найчастіше

    Книга рецептів у подарунок   

     

    Реєструйте мультипіч Philips XXL та отримайте книгу рецептів на свою електронну пошту у подарунок.

    Зареєструвати мультипіч
    cook

    Зареєструйтеся та отримайте знижку 10%

    Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.