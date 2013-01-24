Відповідь. Для найкращих результатів у мультипечі слід використовувати продукти, що призначені для приготування в духовці. При приготуванні в мультипечі такі продукти отримують золотистий колір та хрустку скоринку. Якщо в мультипечі готуються закуски, призначені для приготування у фритюрниці, вони зазвичай не стають золотистими і виходять не такими хрусткими.



Якщо ви використовували продукти для приготування в духовці, однак вони не стали золотистими та хрумкими, перевірте наступні показники.

Кількість інгредієнтів

Помістіть у кошик порцію меншого об’єму. Викладіть продукти на дно кошика одним шаром. Невеликі порції просмажуються більш рівномірно.

Налаштування температури

Більшість закусок готується за температури 200⁰ С, за винятком страв, що випікаються. Їх необхідно готувати за температури 180⁰ С.

Час приготування

Якщо закуски помістити в непрогріту мультипіч, час їх приготування необхідно збільшити на 3 хвилини.

Примітка. Для приготування більшості закусок необхідно виставити час, необхідний для їх повного приготування при запіканні в духовці (найчастіше всього 6–10 хвилин). Для приготування у звичайній фритюрниці часу зазвичай потрібно менше, тому багато страв не будуть достатньо просмажені.

Порада. Якщо крокети або інші закуски підгорають у мультипечі, зменште час їх приготування.



Якщо закуски все ще не стають золотистими та хрусткими, рекомендуємо звернутися до центру підтримки споживачів Philips у вашій країні.

