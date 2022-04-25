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    Signage Solutions

    Світлодіодний дисплей

    41BDL7439L/00
    Загальна оцінка / 5
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      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      41BDL7439L/00
      Загальна оцінка / 5

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати. Переглянути усі переваги

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Пробудіть свою уяву ще більше

      Жодних обмежень. Жодних умов. Серія Philips L-Line 7000 – це рішення світлодіодної інформаційної панелі з безмежними можливостями будь-якої форми й розміру. Справді унікальні дисплеї різних розмірів і з можливістю безшовного з’єднання забезпечують ідеальні результати. Переглянути усі переваги

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Світлодіодний дисплей

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        Світлодіодний дисплей будь-якої форми й розміру

        • 41 дюйм
        • Direct View LED

        Три розміри на вибір

        Запатентовані легкі для монтажу кронштейни роблять встановлення ще швидшим. Ці додаткові елементи доступні для плаского монтажу світлодіодного виробу, опуклого вигнутого (177,5/175/172,5 градусів) та L-подібних кутів 90 градусів.

        Однорідне покриття та захист від потрапляння пилу й води

        Однорідне покриття із захистом від пилу, бруду, цвілі та вологи захищає цей виріб і полегшує його обслуговування. Має ступінь захисту IP30 та сертифікат, що свідчить про захист від потрапляння пилу й вологи для зниження ймовірності короткого замикання через пил і корозію.

        Під’єднання динамічної панелі

        Можна поєднати світлодіодні панелі Philips L-Line 7000 різних розмірів для утворення одного дисплея певної форми й розміру. Динамічні гнучкі напрямні штифти забезпечують ідеальне розміщення за будь-яких обставин, забезпечуючи плавну, безшовну поверхню дисплея. Для додаткової зручності й ефективності кожна світлодіодна панель має отвори з кожної сторони для універсального дротового з’єднання між панелями та будь-яким джерелом зовнішнього вхідного сигналу. Отвори вгорі та внизу світлодіодної панелі можуть висуватися на випадок, якщо доступ можливий зверху чи знизу панелі.

        Динамічна економія енергії

        Професійні світлодіодні дисплеї Philips використовують високоефективні світлодіоди, які ретельно протестовано, які енергоефективні й заощаджують гроші. Крім того, вдосконалена технологія дозволяє дисплею динамічно економити на споживанні енергії.

        Заводське калібрування

        Кожну світлодіодну панель Philips L-Line відкалібровано на нашому заводі в ідеальних умовах. Це означає, що його не потрібно додатково калібрувати у місці використання, що сприяє швидшому встановленню. Для швидкого обслуговування доступні файли калібрування й налаштування.

        Вогнетривкий дизайн

        Вогнетривкий дизайн сповільнює поширення полум’я у разі виникнення пожежі й допомагає захистити структурну цілісність світлодіодної панелі під час пожежі. Протестовано й сертифіковано на відповідність стандартам протипожежної безпеки.

        Утворює будь-яку форму, L-подібний кут або вигин

        Світлодіодні панелі Philips серії L-Line 7000 мають висоту 25 см і ширину 50 см, 75 см та 100 см. Ці дисплеї можна встановити в будь-якому горизонтальному положенні без обмежень розміру. Також вони доступні зі скошеними кутами для утворення вигнутої конструкції в опуклому та вигнутому форматах.

        Світлодіодна панель високої яскравості

        Візуалізуйте всі види контенту в будь-якому середовищі. Створіть враження за допомогою чіткого повідомлення в яскравих місцях, наприклад, на вітринах або деінде під прямим сонячним світлом. Ця надзвичайно яскрава світлодіодна панель ідеально підходить для привертання уваги у великих людних місцях, які яскраво освітлені.

        Додатково скошені кути дозволяють отримати вигнуті дисплеї

        Створюйте безрамкові дисплеї будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульній конструкції світлодіодні панелі Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте дисплеї, які без зайвих деталей розміщуються навколо проходів. Нова серія Philips 7000 дозволяє легко створювати навіть кути й вигнуті дисплеї.

        Philips Active Health Monitoring

        Досягайте досконалості завдяки точності. Програмне забезпечення Active Health Monitoring робить обслуговування швидким, простим і передбачуваним, відображаючи точний елемент несправності та його розташування. Завдяки цьому програмному забезпеченню, що працює у режимі реального часу онлайн та оффлайн, можна ефективно заміняти відповідні частини. Воно є просто необхідним для власників дисплеїв із різними географічними розташуваннями.

        Безшовне з’єднання для ідеального зображення

        Професійний світлодіодний дисплей Philips має вбудовану проводку для акуратного зберігання кабелів живлення та даних. Панелі послідовно з’єднано для живлення та передачі даних, що дозволяє зменшити скупчення дротів і пришвидшити встановлення.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          4:1
          Однорідність яскравості
          >=97%
          Яскравість після калібрування
          2650 ніт
          Яскравість перед калібруванням
          3500 ніт
          Калібрування (яскравість/колір)
          Підтримується
          Діапазон налаштування колірної температури
          4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
          Стандартна колірна температура
          6500±500 К
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          11000:1
          Кут огляду (по горизонталі)
          140  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          140  градусів
          Покращення зображення
          Відображення широкої колірної гами
          Встановлення
          Горизонтальний
          Частота кадрів (Гц)
          50 та 60
          Частота оновлення (Гц)
          2100–3900 (14 біт: 3900 Гц)
          Використання
          Кімнатна

        • Зручність

          Просте встановлення
          • Напрямні штифти
          • Невелика вага
          Наскрізний канал живлення
          Для середовищ 230 В: 8 корпусів або менше, для середовищ 110 В: 4 корпусів або менше, макс. 10 А
          Наскрізний канал керування сигналом
          RJ45

        • Потужність

          Вхідна напруга
          100–240 В змінного струму (50 та 60 Гц)
          Споживання енергії в режимі чорного екрана (Вт)
          <11
          Макс. споживання змінного струму (Вт)
          <143,7
          Макс. споживання енергії BC (Вт)
          <199
          Типове споживання енергії (Вт)
          <47,9

        • Умови роботи

          Діапазон температури (робочий)
          -20–45  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–50  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          10–80%
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          10–85%

        • Корпус

          Область панелі (м2)
          0,25
          Кількість пікселів на панелі (точок)
          16 384
          Роздільна здатність панелі (Ш x В)
          256 x 64
          Розмір корпусу (мм)
          1000x250x40
          Роз’єм для передачі даних
          RJ45
          Роз’єм живлення
          3-фазна розетка (вхід C14, вихід C13)
          Кількість карт прийому
          1 шт.
          Специфікація карт прийому
          A5S Plus
          Марка карти прийому
          NovaStar
          Вага (кг)
          6,15 кг (±308 г)
          Корпус по діагоналі (дюйми)
          40,6 дюйма
          Конструкція корпусу
          Литий алюміній
          Бічний кут (градуси)
          90

        • Модуль

          Тип світлодіодів
          SMD 1921, мідний дріт
          Склад пікселів
          1R1G1B
          Термін експлуатації світлодіода (год)
          100 000 на половині яскравості
          Роздільна здатність модуля (ШxВ пікселів)
          64x64
          Крок піксела (мм)
          3,9
          Розмір модуля (ШxВ у мм)
          249,9x249,9

        • Аксесуари

          Кабель LAN (RJ45, CAT-5)
          2 шт.
          Кабель живлення
          2 шт.
          Короткий посібник користувача
          1 шт.

        • Різне

          Гарантія
          2 роки
          Дозволи контролюючих органів
          • EN55032
          • EN55035
          • EN61000-3-2
          • EN61000-3-3
          • IEC/UL60950
          • IEC/UL62368
          • IEC62471
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • FCC, заява постачальників про відповідність, частина 15, клас A
          • EAC
          Сертифікація вогнестійкості
          • BS 476 Part7:1997
          • UL94
          Однорідне покриття
          панель концентратора, світлодіодний модуль на задній панелі

        • Дані упаковки

          Розміри упакування (мм)
          1270x421x224
          Вага брутто (кг)
          11,30

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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