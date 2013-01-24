Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
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Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійна продуктивність
Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.
Професійні телевізори
Ціна магазину Philips
Усього:
Забезпечуйте плавніше та швидше проведення зустрічей завдяки оперативному бездротовому з’єднанню на великому екрані з будь-якого пристрою Apple, Windows чи Android™. Вбудований модуль Chromecast забезпечує миттєве відтворення презентацій та мультимедіа з мобільних телефонів, ноутбуків та планшетів із роздільною здатністю 4K. Він є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для корпоративного використання.
Коли бездротове з’єднання неможливе, функція виявлення гарячого підключення HDMI розпізнає прямі кабельні з’єднання із джерел презентацій та автоматично змінює джерело й керує функцією увімк./вимк.
Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.
Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.
Підключайте цей професійний дисплей Philips до мережі Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для бездротового й дротового обміну контентом із пристроїв Apple, Windows, Android та Linux.
Вбудована функція розкладу дозволяє легко запустити контент і додатки на основі часу дня для більш захоплюючого середовища із кращими результатами.
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів ви керуєте.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Android TV
Тюнер/Прийом/Передача
Бездротове підключення
Під’єднання, бічна панель
Можливість підключення знизу
Вдосконалення під’єднання
Корпоративні функції
Функції професійного телевізора
Мультимедіа
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Аксесуари
Потужність
Розміри