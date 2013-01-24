Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Професійні телевізори

    75BFL2114/12
    Загальна оцінка / 5
    • Професійна продуктивність Професійна продуктивність Професійна продуктивність
      -{discount-value}

      Професійні телевізори

      75BFL2114/12

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Професійна продуктивність

      Можливість підсилення продуктивності. Лінійка Philips B-Line безпроблемно інтегрується в корпоративні системи для ефективного контролю. Завдяки вбудованому Chromecast презентації проходитимуть гладко за допомогою функції миттєвого бездротового обміну медіафайлами з пристроїв Windows, Apple та Android™.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. unmapped

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Професійні телевізори

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Професійна продуктивність

        із вбудованим Chromecast та гарячим підключенням HDMI

        • 75 дюймів, B-Line
        • на базі Android™

        Вбудований модуль Chromecast для бездротового обміну контентом

        Забезпечуйте плавніше та швидше проведення зустрічей завдяки оперативному бездротовому з’єднанню на великому екрані з будь-якого пристрою Apple, Windows чи Android™. Вбудований модуль Chromecast забезпечує миттєве відтворення презентацій та мультимедіа з мобільних телефонів, ноутбуків та планшетів із роздільною здатністю 4K. Він є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для корпоративного використання.

        Виявлення гарячого підключення HDMI із функцією автоматичного увімк./вимк.

        Коли бездротове з’єднання неможливе, функція виявлення гарячого підключення HDMI розпізнає прямі кабельні з’єднання із джерел презентацій та автоматично змінює джерело й керує функцією увімк./вимк.

        Оновлення Android забезпечують найповнішу функціональність

        Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.

        Доступ до Google Play Store – це додатки та мультимедіа

        Завдяки повному доступу до всього Google Play Store можна легко додавати на професійний дисплей Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо. Щодня каталог поповнюється новими бізнес-інструментами та додатковими засобами для дозвілля, забезпечуючи доступ до найновіших світових тенденцій.

        Інтеграція системи з сертифікатом Crestron Connected

        Підключайте цей професійний дисплей Philips до мережі Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для бездротового й дротового обміну контентом із пристроїв Apple, Windows, Android та Linux.

        Функція розкладу для відтворення вмісту у вибраний час

        Вбудована функція розкладу дозволяє легко запустити контент і додатки на основі часу дня для більш захоплюючого середовища із кращими результатами.

        Керування, моніторинг, обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як оновлення програмного забезпечення та налаштувань і моніторинг стану дисплея, незалежно від кількості екранів. Функція CMND & Control спрощує керування.

        Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно завдяки AppControl

        Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів ви керуєте.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          189  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          75  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Яскравість
          380  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          20 (2x10)  Вт
          Гучномовці
          • 2.0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • DTS-HD
          • Сумісність із Dolby Atmos
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound
          Зовнішній вихід для гучномовців
          1,5 Вт, моно, 8 Ом

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Android TV

          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*
          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Попередньо встановлені додатки
          • YouTube
          • Google Play Store*
          • Музика Google Play
          • Фільми Google Play
          • Ігри Google Play

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast
          • HLS
          • Канали з додатками OTT

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          • 802.11 ac
          • Wi-Fi Direct

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          USB1
          USB 3.0
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          HDMI1
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2

        • Можливість підключення знизу

          Зовнішнє живлення
          12 В, макс. 1,5 А
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Антена
          IEC-75
          Зовнішній вихід для гучномовців
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє керування
          RJ-48
          USB2
          USB 2.0
          HDMI3
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          HDMI2
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2

        • Вдосконалення під’єднання

          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • Автоматичний вибір входу
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress

        • Корпоративні функції

          Презентації з кабельним з’єднанням
          • Автоматичний вибір входу
          • Автоматичне увімкнення
          • Автоматичне вимкнення
          Бездротові презентації
          • Вбудований модуль Chromecast
          • Безпечний спільний доступ
          • Керований у мережі спільний доступ
          Функції інформаційної панелі
          • CMND & Create
          • Функція розкладу
          • Банери
          Керування
          • Crestron Connected (v2)
          • Extron
          • Neets
          Можливість персоналізації
          • Головний екран
          • Назва місця
          • Назва пристрою

        • Функції професійного телевізора

          Професійний режим
          • Керування налаштуваннями ввімкнення
          • Блокування меню встановлення
          • Блокування меню
          • Обмеження гучності
          Керування
          • Дистанційне керування через CMND IP
          • Керування JEDI Android API
          • Керування JAPIT HTML5
          • AppControl
          Зручність
          • Google Помічник*
          • Вхід в обліковий запис Google
          • Підтримка >40 мов меню
          • Прогноз погоди
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнери: AVI, MKV
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати зображення
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          HDMI 1/2
          До 3840x2160p при 60 Гц
          HDMI 3
          До 3840x2160p при 30 Гц
          Тюнер
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1905A/12
          • 2 батареї AAA
          • Кабель живлення
          • Адаптер RJ48–DB9
          Додатково
          • Пульт ДК із функцією керування голосом 22AV2025B/00
          • Цифровий пульт ДК 22AV2005B/00
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          113  Вт
          Річне споживання енергії
          165  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1683  мм
          Висота телевізора
          966  мм
          Глибина телевізора
          94  мм
          Вага виробу
          33,5  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • M8
          • 600 x 400 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips