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Silicone Diaphragm

Vacume Seal

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The Philips Avent Silicone Diaphragm creates a vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pumps.

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Features
Creates a vacuum

Creates a vacuum

This silicone diaphragm creates vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pump. Each package comes with one diaphragm.

Creates a vacuum

This silicone diaphragm creates vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pump. Each package comes with one diaphragm.

Creates a vacuum

This silicone diaphragm creates vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pump. Each package comes with one diaphragm.
Easy replacement

Easy replacement

From time to time a breast pumps needs a facelift, but it has never been so easy as with Philips replacement parts. The silicone diaphragm comes with guaranteed Philips quality and a 1:1 exchange. Each package comes with one diaphragm.

Easy replacement

From time to time a breast pumps needs a facelift, but it has never been so easy as with Philips replacement parts. The silicone diaphragm comes with guaranteed Philips quality and a 1:1 exchange. Each package comes with one diaphragm.

Easy replacement

From time to time a breast pumps needs a facelift, but it has never been so easy as with Philips replacement parts. The silicone diaphragm comes with guaranteed Philips quality and a 1:1 exchange. Each package comes with one diaphragm.
  • Creates a vacuum
  • Easy replacement
See all features
Creates a vacuum

Creates a vacuum

This silicone diaphragm creates vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pump. Each package comes with one diaphragm.

Creates a vacuum

This silicone diaphragm creates vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pump. Each package comes with one diaphragm.

Creates a vacuum

This silicone diaphragm creates vacuum in Philips Avent single or twin electric breast pump. Each package comes with one diaphragm.
Easy replacement

Easy replacement

From time to time a breast pumps needs a facelift, but it has never been so easy as with Philips replacement parts. The silicone diaphragm comes with guaranteed Philips quality and a 1:1 exchange. Each package comes with one diaphragm.

Easy replacement

From time to time a breast pumps needs a facelift, but it has never been so easy as with Philips replacement parts. The silicone diaphragm comes with guaranteed Philips quality and a 1:1 exchange. Each package comes with one diaphragm.

Easy replacement

From time to time a breast pumps needs a facelift, but it has never been so easy as with Philips replacement parts. The silicone diaphragm comes with guaranteed Philips quality and a 1:1 exchange. Each package comes with one diaphragm.

This website is for healthcare professionals. If you are a parent looking for product information click here

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

Specifications

Silicone Diaphragm Specifications
Silicone Diaphragm Specifications
Replaceable part
  • Fits product types : SCF332
  • Fits product types : SCF334
Silicone Diaphragm Specifications
Silicone Diaphragm Specifications
Replaceable part
  • Fits product types : SCF332
  • Fits product types : SCF334
See all specifications
Silicone Diaphragm Specifications
Silicone Diaphragm Specifications
Replaceable part
  • Fits product types : SCF332
  • Fits product types : SCF334

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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