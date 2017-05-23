What’s in the pack

1x breast pump expression unit (including 1x Philips Avent Natural bottle)

1x motor unit including tubing & connecting cap

1x newborn flow teat

1x hygiene cover for cushion

1x sealing disc for breast milk storage

1x power adapter

1x spare diaphragm

1x instruction manual for Comfort breast pump

1x instruction manual for Natural bottle

1x day breastpad sample pack

1x night breastpad sample pack