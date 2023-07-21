Access technology that enables connectivity, workspace flexibility and future innovation. Display and control up to 20 multimodality video sources or applications across six monitors in one tailored and standardized workflow.
По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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Веб-сайт призначений лише для лікарів та медичних працівників, які використовують медичне обладнання в своїй професійній діяльності; осіб, які працюють в сфері організації охорони здоров’я або які реалізовують медичне обладнання.
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