Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення
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Signage Solutions
Мультисенсорний дисплей
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Велике враження
Малий мультисенсорний дисплей.
10 дюймів
На базі Android
Мультисенсорний
CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.
Вбудована камера та динаміки
Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.
Легке встановлення завдяки технології PoE+
Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.
Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.
Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.
CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно
Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
25.6
см
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
10.1''
дюймів
Формат кадру
16:10
Роздільна здатність панелі
1280 x 800
Оптимальна роздільна здатність
1280 x 800
Яскравість
300
кд/м²
Кольори дисплею
262 тисячі
Коефіцієнт контрастності (типовий)
800:1
Час відгуку (типовий)
30
мсек.
Кут огляду (по горизонталі)
170
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
170
градусів
Операційна система
Android 4.4.4
Під'єднання
Аудіовихід
Роз’єм для зовнішніх гучномовців
Інші з’єднання
USB
micro SD
Відеовихід
HDMI
Зовнішнє керування
RJ45
Зручність
Встановлення
Горизонтальне (24/7)
Вертикальне (24/7)
Функції збереження екрана
Зсув пікселів, низька яскравість
Керування клавіатурою
Прихована
Можна блокувати
Функції економії енергії
Smart Power
Характеристики зображення
Вдосконалене регулювання кольорів
Регулювання у мережі
RJ45
WiFi
Пам’ять
8 ГБ eMMC
Звук
Вбудовані динаміки
2 x 2 Вт
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
12 В постійного струму +/- 5%, 1,5 А, PoE=24 Вт
Споживання енергії (типове)
6
Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,5 Вт
Розміри
Ширина телевізора
261
мм
Вага виробу
0,71
кг
Висота телевізора
167,2
мм
Глибина телевізора
29
мм
Ширина телевізора (у дюймах)
10,28
дюймів
Висота телевізора (у дюймах)
6.58
дюймів
Настінне кріплення
75 x 75
Глибина телевізора (у дюймах)
1.14
дюймів
Ширина рамки (Л/П, В/Н)
19,77 (Л/П), 13,56 (В/Н) мм
Вага виробу (у фунтах)
1,57
фнт.
Умови роботи
Висота над рівнем моря
0–3000 м
Діапазон температури (робочий)
5–40
°C
MTBF (середній час безвідмовної роботи)
50 000
годин(-и)
Відносна вологість
20–80
%
Діапазон температури (зберігання)
-20–60
°C
Мультимедійні застосунки
Відтворення відео з USB
3GP
AVI
DAT
FLV
MKV
MOV
MP4
MPG
TS
VOB
WEBM
Відтворення зображень з USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
PNG
Відтворення аудіо з USB
AAC
M4A
MP2
MP3
WMA
Аксесуари
Аксесуари в комплекті
Короткий посібник
Підставка на стіл
USB-кабель
Адаптер постійного струму
Кабель HDMI
Штекер
Силіконова ніжка
Різне
Мови екранного меню
Арабська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Японська
Польська
Іспанська
Турецька
Російська
Китайська (спрощена)
Офіційна китайська
Датська
Голландська
Фінська
Норвезька
Португальська
Шведська
Гарантія
3 роки гарантії
Дозволи контролюючих органів
CB
CE
Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
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