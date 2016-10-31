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      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      10BDL3051T/00

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      Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення

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      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Мультисенсорний дисплей

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      Велике враження

      Малий мультисенсорний дисплей.

      • 10 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Вбудована камера та динаміки

      Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.

      Легке встановлення завдяки технології PoE+

      Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        25.6  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        10.1''  дюймів
        Формат кадру
        16:10
        Роздільна здатність панелі
        1280 x 800
        Оптимальна роздільна здатність
        1280 x 800
        Яскравість
        300  кд/м²
        Кольори дисплею
        262 тисячі
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        800:1
        Час відгуку (типовий)
        30  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        170  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        170  градусів
        Операційна система
        Android 4.4.4

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        Роз’єм для зовнішніх гучномовців
        Інші з’єднання
        • USB
        • micro SD
        Відеовихід
        HDMI
        Зовнішнє керування
        RJ45

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • WiFi
        Пам’ять
        8 ГБ eMMC

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 2 Вт

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        12 В постійного струму +/- 5%, 1,5 А, PoE=24 Вт
        Споживання енергії (типове)
        6  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Розміри

        Ширина телевізора
        261  мм
        Вага виробу
        0,71  кг
        Висота телевізора
        167,2  мм
        Глибина телевізора
        29  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        10,28  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        6.58  дюймів
        Настінне кріплення
        75 x 75
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1.14  дюймів
        Ширина рамки (Л/П, В/Н)
        19,77 (Л/П), 13,56 (В/Н) мм
        Вага виробу (у фунтах)
        1,57  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Короткий посібник
        • Підставка на стіл
        • USB-кабель
        • Адаптер постійного струму
        • Кабель HDMI
        • Штекер
        • Силіконова ніжка

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • FCC, клас A
        • UL

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Проекційно-ємнісний
        Точки дотику
        5 одночасних точок дотику
        Захисне скло
        0,7-мм загартоване захисне скло

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Короткий посібник
      • Підставка на стіл
      • USB-кабель
      • Адаптер постійного струму
      • Кабель HDMI
      • Штекер
      • Силіконова ніжка
      Badge-D2C

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