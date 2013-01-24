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Професійні телевізори

22AV1601B/12
Загальна оцінка / 5
  • Легке дистанційне керування Легке дистанційне керування Легке дистанційне керування
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    Професійні телевізори

    22AV1601B/12

    Легке дистанційне керування

    Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Легке дистанційне керування

    Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.

    Легке дистанційне керування

    Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Легке дистанційне керування

    Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.

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      Легке дистанційне керування

      Просте й інтуїтивне

      • Дистанційне керування

      Великі кольорові кнопки, які світяться у темряві

      Простий дизайн цього пульта дистанційного керування не має нічого зайвого, а лише найнеобхідніші кнопки та функції. Великі кнопки перемикання гучності та каналів позначені кольором і світяться у темряві: для легкого керування за будь-якого освітлення.

      Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

      Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Виявлення низького рівня заряду батареї

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

      • Готельні функції

        Дистанційне керування
        • Сумісність із кількома пультами ДК
        • Сумісність із моделями Studio/ES/MS/Sig
        • PrimeSuite
        • Кнопки, які світяться у темряві
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї

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