Легке дистанційне керування
Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке дистанційне керування
Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.
Легке дистанційне керування
Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке дистанційне керування
Цей пульт ДК забезпечує легке керування професійним телевізором Philips. Ви не будете довго думати, яку кнопку натиснути: чіткий і простий дизайн не містить нічого зайвого, а лише базові кнопки та функції.
Простий дизайн цього пульта дистанційного керування не має нічого зайвого, а лише найнеобхідніші кнопки та функції. Великі кнопки перемикання гучності та каналів позначені кольором і світяться у темряві: для легкого керування за будь-якого освітлення.
Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Розміри
Батарея
Готельні функції