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Гігієнічний пульт дистанційного керування
Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гігієнічний пульт дистанційного керування
Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.
Гігієнічний пульт дистанційного керування
Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гігієнічний пульт дистанційного керування
Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.
Професійні телевізори
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Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.
Звільніть своїх працівників від додаткового навантаження із заміни батареї. Дві лужні батареї AA забезпечують дуже тривалий термін використання – до 5 років.
Тримайте усе під контролем, легко працюючи пальцями. Природна розкладка кнопок надає цьому пульту ДК інтуїтивного відчуття з доступом до всіх функцій телевізора в одному місці.
Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Батарея
Розміри
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