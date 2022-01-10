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    Професійні телевізори

    22AV2204A/00
    • Гігієнічний пульт дистанційного керування Гігієнічний пульт дистанційного керування Гігієнічний пульт дистанційного керування
      -{discount-value}

      Професійні телевізори

      22AV2204A/00

      Гігієнічний пульт дистанційного керування

      Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.

      Професійні телевізори

      Гігієнічний пульт дистанційного керування

      Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.

      Гігієнічний пульт дистанційного керування

      Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.

      Професійні телевізори

      Гігієнічний пульт дистанційного керування

      Гігієнічний пульт ДК з антимікробним матеріалом. Поверхню без порожнин легко чистити.

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        Професійні телевізори

        Професійні телевізори

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        Гігієнічний пульт дистанційного керування

        Зручні функції.

        • Дистанційне керування

        Гігієнічні, антимікробний і без порожнин

        Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.

        Надзвичайно довгий ресурс батареї

        Звільніть своїх працівників від додаткового навантаження із заміни батареї. Дві лужні батареї AA забезпечують дуже тривалий термін використання – до 5 років.

        Чітка розкладка клавіатури для легкої роботи

        Тримайте усе під контролем, легко працюючи пальцями. Природна розкладка кнопок надає цьому пульту ДК інтуїтивного відчуття з доступом до всіх функцій телевізора в одному місці.

        Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

        Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

        Батарейний відсік із замком

        Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

        Виявлення низького рівня заряду батареї

        Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

        Технічні характеристики

        • Батарея

          Тип
          2xAA (не входять у комплект)

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          215 x 46 x 23 мм
          Розміри виробу (ШxГxВ), дюйми
          8,46 x 1,81 x 0,91  дюймів

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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