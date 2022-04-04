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    Професійні телевізори

    24HFL3014P/12
    • Візьміть контроль у свої руки Візьміть контроль у свої руки Візьміть контроль у свої руки
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      Професійні телевізори

      24HFL3014P/12

      Візьміть контроль у свої руки

      Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      Професійні телевізори

      Візьміть контроль у свої руки

      Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      Візьміть контроль у свої руки

      Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      Професійні телевізори

      Візьміть контроль у свої руки

      Показуйте більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

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        Професійні телевізори

        Професійні телевізори

        Усього:

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        На базі CMND

        • EasySuite

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

        Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення

        Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.

        Будьте помітними. Позначте інтерфейс користувача телевізора своїм логотипом

        Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип або налаштовуйте тло меню, щоб підвищити видимість своєї марки.

        Карта змішаних каналів для поєднання аналогових і цифрових каналів

        Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.

        Прозора задня кришка для показу схованих матеріалів

        Прозора задня кришка покаже сховані матеріали телевізора. Ідеально підходить для встановлення у в’язницях та пенітенціарних закладах.

        Низький рівень споживання енергії для тривалого ресурсу батареї

        Завдяки простим функціям годинника та будильника, а також автоматичному вимкненню світлодіодної підсвітки знижується споживання енергії. Одна батарея AA – це все, що потрібно для живлення годинника протягом приблизно року.

        Миттєве попереднє клонування USB. Швидке налаштування професійних телевізорів

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          • Світлодіодний HD-телевізор
          • E-LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          60
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          24
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768p
          Яскравість
          250
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          6 (2x3)
          Гучномовці
          • 2.0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • AVL
          • Динамічні баси
          • Incredible surround
          • Dolby MS10

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Характеристики
          Прозора задня кришка

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговий телевізор
          • PAL
          • SECAM
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          • ARC
          • HDMI 1.4
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub
          Scart
          • CVBS
          • RGB

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0

        • Вдосконалення під’єднання

          HDMI
          ARC (HDMI1)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          Scart
          Увімкнення через Scart

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • Субтитри
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          • Формат зображення
          • Автономне регулювання гучності
          Локальне керування
          Перемикач "увімк./вимк." (бічна панель)

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          • Блокування керування джойстиком
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          CMND & Control
          • Дистанційне керування через РЧ
          • Групове керування телевізором
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Офлайновий редактор каналів
          Ваша марка
          • Логотип привітання
          • Головний екран з можливістю налаштування
          Генерація доходу
          MyChoice
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          • Звуки пробудження
          Годинник
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Офлайновий редактор каналів
          Керування
          Блокування автоматичного оновлення каналів
          Керування живленням
          Екозапуск/швидкий запуск
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Стиль зображення
          • Формат зображення
          • Стиль звуку
          • Гучність
          • Мова меню
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          • Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington
          Мови
          Налаштування мови гостя

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          • Виявлення навушників
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • WMV
          • HEVC
          • Контейнери: AVI, MKV
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Підставка з кантом
          • 2 батареї AAA
          • Кабель живлення
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Пульт дистанційного керування 22AV1903A/12
          Додатково
          • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          E
          Реєстраційний номер EPREL
          1069369
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          17
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Екорежим
          • Таймер автоматичного вимикання
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          560
          Висота телевізора
          336
          Глибина телевізора
          35/45
          Ширина телевізора (з підставкою)
          560
          Висота телевізора (з підставкою)
          336
          Глибина телевізора (з підставкою)
          124
          Вага виробу
          3,1
          Вага виробу (+ підставка)
          3,2
          Сумісність із настінним кронштейном
          • M4
          • 75 x 75 мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Технічні характеристики виробів може бути змінено без попередження

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