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    Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

    25BDL4150I/00
    • Повноколірні дисплеї з автономним живленням Повноколірні дисплеї з автономним живленням Повноколірні дисплеї з автономним живленням
      -{discount-value}

      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      25BDL4150I/00

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.

      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.

      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.

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        Інформаційна панель E-paper

        Інформаційна панель E-paper

        - {discount-value}

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        Повноколірні дисплеї з автономним живленням

        Технологія для яскравішого майбутнього

        • 25 дюймів
        • Android

        Процесор Android SoC

        Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.

        Повноколірний дисплей ePaper

        Можливість відображення 60 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам’яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під’єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з’єднання USB, LAN або Wi-Fi.

        Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

        Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

        Можливість читання за сонячного світла

        Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а наднизьке енергоспоживання потрібно лише для завантаження нового контенту.

        Технологія для майбутнього

        Ми розробляємо технології для вашого ековідповідального майбутнього – без споживання живлення, без відходів у вигляді змінних барвистих паперових плакатів.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          25,3  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3200 x 1800
          Формат кадру
          16:9
          Кольори дисплею
          60 тис.
          Операційна система
          Android 11

        • Під'єднання

          Відеовхід
          USB
          Аудіовихід
          Аудіо Л/П (3,5-мм роз'єм)
          Інші з’єднання
          • micro SD
          • micro USB

        • Передача даних

          Ethernet
          10M/100M
          Wi-Fi/ WLAN
          Модуль 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (24/7)
          • Вертикальне (24/7)
          Регулювання у мережі
          LAN (RJ45)

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          15–35  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Відносна вологість
          20%–80  %
          Висота
          0–3000 м

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Адаптер 20 В/2,25 A

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Короткий посібник (x1)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Китайська (спрощена)
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • CB
          • UL
          • FCC
          Гарантія
          3 роки гарантії

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          Rockchip PX30S
          Пам’ять
          2 ГБ DDR4
          Зберігання
          16 ГБ eMMC

        • Розміри

          Ширина телевізора
          598,6  мм
          Висота телевізора
          350,2  мм
          Глибина телевізора
          37,5  мм
          Ширина рамки
          18,6/18,6/18,6/22 мм
          Настінне кріплення
          Кріплення VESA 100x100 мм
          Вага виробу
          2,7  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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