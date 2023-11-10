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Повноколірні дисплеї з автономним живленням
Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повноколірні дисплеї з автономним живленням
Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.
Повноколірні дисплеї з автономним живленням
Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повноколірні дисплеї з автономним живленням
Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати.
Інформаційна панель E-paper
Усього:
Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.
Можливість відображення 60 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам’яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під’єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з’єднання USB, LAN або Wi-Fi.
Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.
Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а наднизьке енергоспоживання потрібно лише для завантаження нового контенту.
Ми розробляємо технології для вашого ековідповідального майбутнього – без споживання живлення, без відходів у вигляді змінних барвистих паперових плакатів.
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